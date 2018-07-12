10 авторских фильмов, которые вас заденут

С сегодняшнего дня на ivi доступна израильская драма «Фокстрот», которая в этом году претендовала на премию Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В компанию к ней мы подобрали еще 9 достойных картин, которые порадуют любителей авторского кино.

Фокстрот

Однажды на пороге квартиры Михаэля и Дафны Фельдман появляется чиновник и сообщает, что их сын Йонатан погиб во время исполнения воинского долга. Пока Михаэль пытается справиться с приступами ярости, боли и отчаяния, а Дафна затуманивает свой разум снотворным, на отдаленном блокпосту скучает их живой и невредимый сын.

Лицо

Яцек живет в небольшой польской деревеньке, слушает метал, встречается с девушкой и мечтает переехать в большой город. Однажды с ним происходит несчастный случай: он падает со строительных лесов и лишается своего лица. После этого жизнь героя меняется кардинальным образом.

Это всего лишь конец света

Спустя 12 лет после своего побега из дома Луи приезжает в родной город, чтобы побыть в кругу семьи и объявить близким о своей скорой смерти. Но захотят ли они слушать его?

О теле и душе

Эндре — финансовый директор на скотобойне, Мария — одна из его подчиненных. Оба — патологические одиночки, предпочитающие держаться от людей подальше. Однажды они узнают, что видят совершенно одинаковые сны.

Тельма

Норвежская студентка Тельма переезжает в Осло, где страстно влюбляется в однокурсницу. Вскоре она обнаруживает, что имеет необъяснимые сверхспособности, которые становятся угрозой для окружающих.

Неизвестная

В конце рабочего дня молодая доктор Женни решает не открывать дверь посетителю, пришедшему слишком поздно. На следующий день она узнает, что недалеко от ее кабинета найдено тело неизвестной девушки. Женни не может отделаться от мысли, что могла спасти несчастную, если бы открыла ей накануне. Она решает самостоятельно установить личность погибшей, чтобы искупить вину.

Персональный покупатель

Кристен Стюарт играет роль девушки-медиума, которая недавно приехала в Париж и пытается здесь наладить контакт со своим умершим братом-близнецом. У него были проблемы с сердцем, у Морин они тоже есть, и она живет в постоянном страхе за жизнь. Плюс ко всему она вечно слышит призраков.

Детство лидера

В конце 1918 года, вскоре после перемирия в Первой мировой, 10-летний Прескотт приезжает с родителями в Париж. Его папа — американский дипломат — помогает госсекретарю Франции готовить Версальский мирный договор. Под влиянием авторитарных родителей и окружающих обстоятельств мальчик постепенно превращается в монстра и тирана.

Брат Дэян (на сербском языке с русскими субтитрами)

В центре сюжета — сербский генерал, который во время гражданской войны на Балканах своими действиями заслужил почет и уважение всей нации. Но когда боевые действия стихли, всю вину за кровавый ужас тех лет возложили на военных. Теперь генерала ждет трибунал, и он пускается в бега.

Двойник

Саймон — скромный работяга. На работе его не замечают, а девушка мечты игнорирует. Кажется, что так будет продолжаться вечно, но однажды в конторе появляется Джеймс, внешне двойник Саймона, но по характеру его полная противоположность. К ужасу Саймона, Джеймс потихоньку начинает забирать его жизнь.