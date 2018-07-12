Ещё
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров 

Рамблер 5 часов назад
Порой актёры так вживаются в образ, что уже не могут отделить себя от персонажа и даже повторяют его судьбу.
1. В мелодраме «Женская собственность» актёр Константин Хабенский влюблён в женщину, которая через некоторое время умирает от онкологического заболевания. К сожалению, история оказалась пророческой: в 2008 году супруга Константина, с которой он прожил 8 лет, скончалась от опухоли головного мозга.
2. Голливудская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт уже не первый год находится в процессе развода. Но их расставание в кино произошло чуть раньше: в фильме об угасании чувств в браке «Лазурный берег», где супруги сыграли главные роли.
3. Певец Игорь Тальков снялся в боевике «За последней чертой» в 1990 году. Он исполнил роль главаря банды рэкетиров, которого убили выстрелом из пистолета. Спустя год музыкант был застрелен.
4. Звёздной ролью Елены Сафоновой стала влюблённая в женатого Ольга в мелодраме «Зимняя вишня». В продолжении ленты героиня Елена выходит замуж за иностранца и уезжает с ним за границу. В реальной жизни актриса тоже вышла замуж за гражданина Франции и уехала на его родину, но спустя годы этот брак распался.
5. В картине «Время желаний» Анатолий Папанов сыграл интеллигентного чиновника, умирающего от сердечного приступа. Спустя три года сердечный приступ унёс жизнь советской кинолегенды.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20183
Певица Нюша покидает сцену33
Новый фильм расскажет правду о ликвидаторах
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»3
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Видео
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
06:10
Фильмы про маньяков, которые реально существовали
Кино
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
11:18
Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров
Кино
04:52
Актеры, пробившиеся в кино из стриптиза
Кино
11:55
Актеры, которых мы потеряли в 2018
Кино
02:59
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»
Кино
00:25
Певица Нюша покидает сцену
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение