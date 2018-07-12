Как сюжеты из кино перенеслись в жизни актеров

Порой актёры так вживаются в образ, что уже не могут отделить себя от персонажа и даже повторяют его судьбу.

1. В мелодраме «Женская собственность» актёр Константин Хабенский влюблён в женщину, которая через некоторое время умирает от онкологического заболевания. К сожалению, история оказалась пророческой: в 2008 году супруга Константина, с которой он прожил 8 лет, скончалась от опухоли головного мозга.

2. Голливудская пара Анджелина Джоли Брэд Питт уже не первый год находится в процессе развода. Но их расставание в кино произошло чуть раньше: в фильме об угасании чувств в браке «Лазурный берег», где супруги сыграли главные роли.

3. Певец Игорь Тальков снялся в боевике «За последней чертой» в 1990 году. Он исполнил роль главаря банды рэкетиров, которого убили выстрелом из пистолета. Спустя год музыкант был застрелен.

4. Звёздной ролью Елены Сафоновой стала влюблённая в женатого Ольга в мелодраме «Зимняя вишня». В продолжении ленты героиня Елена выходит замуж за иностранца и уезжает с ним за границу. В реальной жизни актриса тоже вышла замуж за гражданина Франции и уехала на его родину, но спустя годы этот брак распался.