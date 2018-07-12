Фильмы про маньяков, которые реально существовали 

Триллеры про маньяков кажутся зрителям плодом фантазии сценаристов, но некоторые истории основаны на реальных событиях.
1. «Палач Дамер», 2002 год. Джеффри Дамер совершил первое убийство в 18 лет. К моменту ареста в 1991 году Дамер убил 17 человек. Маньяк расчленял жертв, а после хранил части тел в холодильнике и банках с формалином. Его приговорили к 15 пожизненным заключениям, но в 1994 году его убил сокамерник.
2. «Нежность волков», 1973 год. Фриц Хаарман орудовал в Германии в 1918-1924 годах, насилуя и убивая мальчиков и мужчин. Его признали виновным в убийстве 24 молодых людей в возрасте от 10 до 22 лет и казнили в 1925 году.
3. «Монстр», 2003 год. Отец Эйлин Уорнос покончил с собой, когда той было полгода, мать отказалась от малышки, после чего девочка оказалась в доме деда. Тот регулярно насиловал её. Повзрослев, Эйлин начала бродяжничать и заниматься проституцией. С 1989 по 1991 год она искала клиентов на шоссе, заманивала их в укромные места, где грабила и убивала. В тюрьме её психика повредилась, в 2002 году женщину казнили.