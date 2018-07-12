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Фильмы про маньяков, которые реально существовали
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Фильмы про маньяков, которые реально существовали 

Рамблер 4 часа назад
Триллеры про маньяков кажутся зрителям плодом фантазии сценаристов, но некоторые истории основаны на реальных событиях.
1. «Палач Дамер», 2002 год. Джеффри Дамер совершил первое убийство в 18 лет. К моменту ареста в 1991 году Дамер убил 17 человек. Маньяк расчленял жертв, а после хранил части тел в холодильнике и банках с формалином. Его приговорили к 15 пожизненным заключениям, но в 1994 году его убил сокамерник.
2. «Нежность волков», 1973 год. Фриц Хаарман орудовал в Германии в 1918-1924 годах, насилуя и убивая мальчиков и мужчин. Его признали виновным в убийстве 24 молодых людей в возрасте от 10 до 22 лет и казнили в 1925 году.
3. «Монстр», 2003 год. Отец Эйлин Уорнос покончил с собой, когда той было полгода, мать отказалась от малышки, после чего девочка оказалась в доме деда. Тот регулярно насиловал её. Повзрослев, Эйлин начала бродяжничать и заниматься проституцией. С 1989 по 1991 год она искала клиентов на шоссе, заманивала их в укромные места, где грабила и убивала. В тюрьме её психика повредилась, в 2002 году женщину казнили.
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