Ещё
Историю спасенных из пещеры в Тайланде экранизируют
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Историю спасенных из пещеры в Тайланде экранизируют 

Рамблер 13 июля 2018
Фото: globallookpress.com
История о спасении 12 юных спортсменов-футболистов и их тренера ляжет в основу фильма.
Об экранизации задумались сразу же. Даже простые наблюдатели стали задаваться вопросом: "Интересно, а будет фильм?". Отвечаем: будет. Воможно, даже два!
Как сообщает издание Hollywood reporter, первоначально идеей прониклась кинокомпания Pure Flix. Ее продюссер Майкл Скотт был на месте происшествия и даже был лично знаком с погибшим дайвером, который участвовал в операции по спасению детей. Кинокомпания готова выделить на съемки от 30 до 60 миллионов долларов.
Также о своем желании экранизировать историю выступила студия Ivanhoe Pictures. Тайским властям уже показали проект (и его одобрили). По задумке создателей, фильм расскажет о спасательной операции и команде профессионалов, которые помогли вывести детей из затопленной пещеры.
Напомним, 23 июня 12 подростков-футболистов и их 25-летний тренер оказались заблокированными в пещере в Тайланде. Они не могли выбраться и в течение 18 дней весь мир пристально следил за ходом спасательной операции. Накануне всех узников высвободили из пещеры, сейчас все ребята находятся на вынужденном карантине.
Уже в ближайшее время они встретятся с родственниками.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем нужна тарелка под тарелку8
Ляпы в советских мультиках2
Названо самое популярное видео 90-х11
«Больше страсти»: 35-летняя Ходченкова утерла нос завистникам
7 свежих фильмов, чтобы посмотреть в выходные
Видео
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
02:56
Кто приструнил Михалкова
Кино
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
10:43
Ради каких ролей актеры пожертвовали внешностью
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение