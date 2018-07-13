Историю спасенных из пещеры в Тайланде экранизируют

История о спасении 12 юных спортсменов-футболистов и их тренера ляжет в основу фильма.

Об экранизации задумались сразу же. Даже простые наблюдатели стали задаваться вопросом: "Интересно, а будет фильм?". Отвечаем: будет. Воможно, даже два!

Как сообщает издание Hollywood reporter, первоначально идеей прониклась кинокомпания Pure Flix. Ее продюссер Майкл Скотт был на месте происшествия и даже был лично знаком с погибшим дайвером, который участвовал в операции по спасению детей. Кинокомпания готова выделить на съемки от 30 до 60 миллионов долларов.

Также о своем желании экранизировать историю выступила студия Ivanhoe Pictures. Тайским властям уже показали проект (и его одобрили). По задумке создателей, фильм расскажет о спасательной операции и команде профессионалов, которые помогли вывести детей из затопленной пещеры.

Напомним, 23 июня 12 подростков-футболистов и их 25-летний тренер оказались заблокированными в пещере в Тайланде. Они не могли выбраться и в течение 18 дней весь мир пристально следил за ходом спасательной операции. Накануне всех узников высвободили из пещеры, сейчас все ребята находятся на вынужденном карантине.

Уже в ближайшее время они встретятся с родственниками.