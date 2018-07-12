Лучшие хорроры 2018 года

Дорогие фанаты ужасов! Мы знаем, что вас немного, но это не значит, что мы о вас забыли — специально для тех, у кого стальные нервы, яйца и хватка в соседа, наша подборка лучших фильмов ужасов 2018 года.

Тихое место

Семья с двумя детьми вынуждена жить в лесу в полнейшей тишине из-за неведомо откуда взявшихся тварей. Эти монстры слепы, но прекрасно слышат, отчего жизнь оставшихся людей превращается в ежесекундную борьбу за выживание. А тут, как назло, и дети не умеют играть в тишине, и мама семейства собирается рожать.

Реинкарнация

После смерти матери Энни ее семью раз за разом начинают преследовать беды: сначала сын окончательно замыкается в себе и медленно сходит с ума, потом дочь погибает в жуткой аварии, а затем и сама женщина теряет рассудок и грань между реальным и потусторонним.

Не в себе

Сойер переезжает в новый город, чтобы сбежать от ревнивого бывшего парня. Переезд помогает, но ненадолго. Девушка чувствует, что за ней следят, и со временем чувство тревоги перерастает в паранойю. В надежде найти поддержку и помощь, она вступает в группу психологической поддержки и попадает в психушку против своей воли. А что, если бывший Сойер сможет достать ее в палате?..

Страна призраков

Много лет назад на семью Бет напали маньяки. Матери героини чудом удалось спасти дочерей, но на каждом члене семейства это отразилось по-своему: старшая сестра и мама Бет так и не оправились от трагедии и остались жить в доме, а сама девушка уехала в другой город и стала успешным автором ужасов. Из-за непредвиденных обстоятельств семья воссоединяется, и ужасы прошлого вновь настигают женщин.