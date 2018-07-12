15 актеров-трансгендеров 

На фоне известия о том, что Скарлетт Йоханссон сыграет в фильме мужчину-трансгендера, вспомнили актеров и актрис, сменивших пол и сыгравших в кино роли транссексуалов.
Лаверн Кокс
Роль: парикмахер София Барсет в сериале «Оранжевый — хит сезона» и Кэмерон Уирт в юридической драме «Сомнения».
Эллиот Флетчер
Роль: Тревор в сериале «Бесстыдники» и Ноа в комедийном сериале «Фальсификация».
Мишель Хендли
Роль: Рикки Джонс в драматической комедии «Парень встречает девушку» 2014 года.
Джейми Клейтон
Роль: Номи Маркс, политическая блогер и хакер из Сан-Франциско в сериале «Восьмое чувство».
Даниэла Вега
Роль: Марина в чилийской драме «Фантастическая женщина», получившей в 2018 году «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Миа Тейлор и Китана Кики Родригес
Роли: трансгендерные проститутки Син-Ди Релла и Александра в независимой драме «Мандарин» Шона Бэйкера.
Хармони Сантана
Роль: юный Майкл, совершающий переход в Ванессу в фильме «Ган Хилл».
Йен Харви
Роли: второстепенные персонажи в сериале «Очевидное», рассказывающем о семейном мужчине, совершившем каминг-аут как трансгендерная женщина. Главную роль играет вполне цисгендерный Джеффри Тэмбор.
Брайан Майкл
Роль: Тойн Уилкинс — трансгендерный полицейский в сериале «Королева сахара».
Индия Мур и М. Родригес
Роли: впервые актрисы сыграли персонажей, изменивших пол, в фильме «Субботняя церковь», а теперь они заняты в сериале «Поза», почти все главные герои которого — артисты-транссексуалы.
Ребекка Рут
Роли: Джуди в сериале «Парень встречает девушку» 2015 года и медсестра Лили в «Девушке из Дании». Рут пробовалась на роль Эйнара Вегенера / Лили Эльбе, но её отдали Эдди Редмэйну.