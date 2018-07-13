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Marvel нашли режиссера для «Черной вдовы»
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Marvel нашли режиссера для «Черной вдовы» 

Fancy Journal 13 июля 2018
Фото: Fancy Journal
Стало известно, кого Marvel Studios выбрали в качестве режиссера сольника Черной вдовы. Как сообщает The Hollywood Reporter, кинокомпания подписала договор с австралийским режиссером Кейт Шортланд, постановщицей «Эрудиции».
В общей сложности на эту должность студия рассмотрела около 70-ти кандидатов, но исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон в итоге поддержала Шортланд.
Сценарий к сольнику про Наташу Романофф написал Джак Шеффер. Пока известно только то, что фильм будет приквелом, как и предстоящий «Капитан Марвел». Остальные подробности появятся позже.
Напомним, что Черная вдова или Наталья Романова — уроженка России, когда-то работавшая на КГБ и Щ. И. Т. В итоге присоединилась к команде Мстителей.
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