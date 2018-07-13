Что стряслось? Меган Маркл хочет вернуться в кино

Герцогиня Сассекская надеется упросить принца разрешения снова сниматься.

Кажется, королевская жизнь быстро наскучила канадской актрисе… Жена принца не только нарушает предписания королевы относительно дресс-кода, выбирая брючные костюмы и высокие шпильки на официальные встречи, но и надеется вернуться в кино.

На днях Меган призналась, что скучает по прошлой жизни, а особенно съемкам в сериале «Форс-мажоры».

Выяснилось это в Дублине. Во время визита в Ирландию к Меган подошла девушка, которая с удовольствием смотрела все сезоны сериала.

«Я огромная фанатка «Форс-мажоров», и я сказала Меган, что очень скучаю по ней как героине. И она ответила, что тоже очень скучает», — прокомментировала позже беседу с герцогиней женщина.

Кроме того, Меган шепнула на встрече, что надеется упросить принца разрешить ей сниматься. И если не в молодежных комедиях, то хотя бы в авторском кино.

Только вот, Гарри то может и пойдет на поводу у красавицы жены, а королева решение Маркл одобрит врядли. Ведь она не раз говорила, что женщины королевской семьи должны заниматься благотворительной или же социальной деятельностью.

И мы еще не забыли, как та отчитала Миддлтон за пару пропущенных приемов.