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Что стряслось? Меган Маркл хочет вернуться в кино
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Что стряслось? Меган Маркл хочет вернуться в кино 

WDay.ru 13 июля 2018
Фото: WDay.ru
Герцогиня Сассекская надеется упросить принца разрешения снова сниматься.
Кажется, королевская жизнь быстро наскучила канадской актрисе… Жена принца не только нарушает предписания королевы относительно дресс-кода, выбирая брючные костюмы и высокие шпильки на официальные встречи, но и надеется вернуться в кино.
На днях Меган призналась, что скучает по прошлой жизни, а особенно съемкам в сериале «Форс-мажоры».
Выяснилось это в Дублине. Во время визита в Ирландию к Меган подошла девушка, которая с удовольствием смотрела все сезоны сериала.
«Я огромная фанатка «Форс-мажоров», и я сказала Меган, что очень скучаю по ней как героине. И она ответила, что тоже очень скучает», — прокомментировала позже беседу с герцогиней женщина.
Кроме того, Меган шепнула на встрече, что надеется упросить принца разрешить ей сниматься. И если не в молодежных комедиях, то хотя бы в авторском кино.
Только вот, Гарри то может и пойдет на поводу у красавицы жены, а королева решение Маркл одобрит врядли. Ведь она не раз говорила, что женщины королевской семьи должны заниматься благотворительной или же социальной деятельностью.
И мы еще не забыли, как та отчитала Миддлтон за пару пропущенных приемов.
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