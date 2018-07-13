Басилашвили въехал в киоск на съемках 

На съёмках ленты «Служебный роман» частенько случались ЧП. Оператор Владимир Нахабцев хотел, чтобы из окон столовой в эпизоде, где Новосельцев посылает Шуру в бухгалтерию, была видна улица Петровка. Для этого в помещении установили мощные осветительные приборы и направили их в потолок. К концу дня настоящие лампы дневного света, которые были в здании, просто расплавились от жара. Ещё одно происшествие случилось по вине Олега Басилашвили. Его персонаж, карьерист Самохвалов, — хозяин автомобиля «Волга». В одной из сцен он должен был продемонстрировать возможности роскошного по тем временам авто коллеге Новосельцеву. Но оказалось, что Басилашвили не водит машину. Артисту в спешном порядке пришлось брать уроки вождения, но это не помогло. Олегу Валериановичу нужно было проехать всего сотню метров, и часть пути он проделал. Но внезапно на его пути появились две девушки. Неопытный водитель перепутал педали и нажал на газ. К счастью, девушки оказались ловкими, моментально отреагировали и отбежали. А вот Басилашвили въехал прямо в газетный киоск, из которого оператор снимал эпизод.