Фестиваль «Вдохновение» в этом году будет посвящен театру

С 20 июля по 5 августа 2018 года на ВДНХ в четвертый раз пройдет международный фестиваль искусств «Вдохновение». В этом году главной темой IV фестиваля «Вдохновение» стал театр.

Впрочем, это вовсе не тот театр, который зрители привыкли видеть в течение театрального сезона на больших и малых театральных площадках Москвы. В летнее межсезонье вы не встретите в нашей основной программе интерпретаций классических или современных пьес, не увидите популярных актеров в знаменитых ролях. Зато вы можете увидеть необычные представления, которых не встретишь на привычных театральных сценах. В афише «Вдохновения» — театр вне театра, театр около театра, и даже театр без театра: синтетичский спектакль на границе балета и цирка, впечатляющее шоу под открытым небом, приключенческое путешествие по таинственным пространствам и даже общедоступная инсталляция, в которой каждый может почти незаметно для себя стать не только зрителем, но и актером…

Во второй специальной программе театр встретится ещё с одним великим искусством — с кино. О документальных фильмах этого циклах, исследующих непростые и увлекательные взаимоотношения кинематографа и исполнительских искусств, в общем можно сказать только одно: кроме как у нас, вы вряд ли их где-то сможете увидеть. Наконец, как и у всех больших фестивалей, у нас будет молодёжная студенческая программа спектаклей. С 20 июля по 5 августа на ВДНХ будет, что подсмотреть, чему удивиться, над чем подумать и о чем поспорить.