Что стало с детьми из фэнтези

Маленькие артисты, попадающие на съёмочную площадку, после премьеры могут исчезнуть на несколько лет, а потом вновь объявиться. И, как правило, их уже не узнать.

1. Сказочная история «Лемони Сникет: 33 несчастья» вышла в 2004 году. Главные герои фильма — три сироты: Вайолет, её брат Клаус и маленькая сестричка Солнышко. Старшую Вайолет сыграла Эмили Браунинг . Сегодня ей 28 лет, она продолжает сниматься и пробует себя в качестве певицы. А вот у исполнителя роли Клауса Лиама Эйкена актёрская карьера не задалась, сейчас 27-летний парень снимается лишь в малобюджетных картинах. Крошку Солнышко сыграли близняшки Кара и Шелби Хоффман . Повзрослевшие девушки не стали связывать жизнь с кино.