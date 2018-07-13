Что стало с детьми из фэнтези 

Маленькие артисты, попадающие на съёмочную площадку, после премьеры могут исчезнуть на несколько лет, а потом вновь объявиться. И, как правило, их уже не узнать.
1. Сказочная история «Лемони Сникет: 33 несчастья» вышла в 2004 году. Главные герои фильма — три сироты: Вайолет, её брат Клаус и маленькая сестричка Солнышко. Старшую Вайолет сыграла Эмили Браунинг. Сегодня ей 28 лет, она продолжает сниматься и пробует себя в качестве певицы. А вот у исполнителя роли Клауса Лиама Эйкена актёрская карьера не задалась, сейчас 27-летний парень снимается лишь в малобюджетных картинах. Крошку Солнышко сыграли близняшки Кара и Шелби Хоффман. Повзрослевшие девушки не стали связывать жизнь с кино.
2. Фэнтези «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф» показали в 2005 году. По сюжету четверо детей находят вход в параллельный мир. Режиссёр просмотрел более 2 500 претендентов, чтобы выбрать главных героев, и остановился на четырёх юных артистах. Джорджи Хенли, сыгравшая Люси, прославилась после фильма. 23-летняя Джорджи окончила Кембриджский университет со степенью бакалавра искусств и снимается в кино. Скандар Кейнс, исполнивший роль Эдмунда, решил не посвящать себя кинематографу. Он закончил университет, а сегодня 26-летний юноша является советником члена британского парламента. 29-летняя Анна Попплуэлл, в фильме появившаяся в образе Сьюзен, мечтала быть актрисой с детства, она работает в кино и на телевидении, хотя пока роль в «Хрониках Нарнии» — самая крупная в её карьере. Уильям Моузли стал в ленте Питером, сейчас 31-летний Уильям — актёр на британском тв.