Ляпы в советских комедиях

Значительные оплошности или малозаметные ляпы — неотъемлемая часть кинофильма, будь то высокобюджетный голливудский блокбастер или любимая советская комедия. Режиссёру сложно уследить за всеми деталями, а внимательные зрители любят выискивать в лентах ошибки. Конечно, картины не становятся от этого хуже, напротив, в них появляются любопытные моменты.

1. Новелла «Напарник» из ленты Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Шурик, только что вымокший под проливным дождём, в салоне автобуса уже в почти сухой куртке. После того, как Федя съехал по перилам, на его штанах образовались дырки, которые мигрируют в разных эпизодах, а его часы меняют вид от сцены к сцене.

2. Новелла «Наваждение». Куртка Шурика по-прежнему магически высыхает, цветочная стойка в квартире Лиды меняет вид, а в 11 часов вечера, когда Лида провожает Шурика, за окном сияет солнце.

3. Комедия «Королева бензоколонки» режиссёров Николая Литуса Алексея Мишурина . При съёмке в салоне автобуса в нём полно людей, а при съёмке с улицы видно, что салон пуст, а при сменах ракурсов в различных сценах меняется обстановка.