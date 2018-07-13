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Ляпы в советских комедиях
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Ляпы в советских комедиях 

Рамблер 7 часов назад
Значительные оплошности или малозаметные ляпы — неотъемлемая часть кинофильма, будь то высокобюджетный голливудский блокбастер или любимая советская комедия. Режиссёру сложно уследить за всеми деталями, а внимательные зрители любят выискивать в лентах ошибки. Конечно, картины не становятся от этого хуже, напротив, в них появляются любопытные моменты.
1. Новелла «Напарник» из ленты Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Шурик, только что вымокший под проливным дождём, в салоне автобуса уже в почти сухой куртке. После того, как Федя съехал по перилам, на его штанах образовались дырки, которые мигрируют в разных эпизодах, а его часы меняют вид от сцены к сцене.
2. Новелла «Наваждение». Куртка Шурика по-прежнему магически высыхает, цветочная стойка в квартире Лиды меняет вид, а в 11 часов вечера, когда Лида провожает Шурика, за окном сияет солнце.
3. Комедия «Королева бензоколонки» режиссёров Николая Литуса и Алексея Мишурина. При съёмке в салоне автобуса в нём полно людей, а при съёмке с улицы видно, что салон пуст, а при сменах ракурсов в различных сценах меняется обстановка.
4. Комедия «Самая обаятельная и привлекательная» режиссёра Геральда Бежанова. Столик в ресторане, где ужинают героини, волшебно переместился в другое место, анкета, которую заполняет Надя, меняет цвет, а герой Александра Ширвиндта ездит на автомобиле, с дворников которого сняты щётки.
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