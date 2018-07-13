Картина Роберта Мазервелла обнаружена через 40 лет после кражи 

ФБР удалось спустя 40 лет после кражи вернуть картину знаменитого американского абстрактного экспрессиониста Роберта Мазервелла «Без названия» (1967). В 1978 году Мазервелл решил поменять хранилище для своих картин и нанял транспортную компанию Santini для перевозки работ. В пути пропали несколько десятков картин. Одну из них удалось найти сотрудникам ФБР, теперь она будет возвращена в фонд Dedalus Foundation, созданный для продвижения творческого наследия художника. Стоимость возвращенной работы пока не установлена специалистами, но на сегодняшний день более 30 работ Мазервелла были проданы с аукционов за суммы, превышающие $1 млн Картина была обнаружена после того, как сын покойного сотрудника той самой транспортной компании Santini привез ее в Dedalus Foundation, с тем чтобы получить подтверждение авторства. Фонд тут же связался с ФБР, а сотрудники спецслужбы привлекли сына сотрудника Santini, ничего не знавшего в краже о краже, к расследованию, которое еще не закончено. Созданная Мазервеллом картина «Без названия» до сих пор никогда не выставлялась.
Источник: artnet