5 причин посмотреть новый фильм «Талли» с Терон

В эти выходные на наши экраны наконец-то выходит новый фильм с Шарлиз Терон, и вот 5 причин, по которым его имеет смысл посмотреть.

Первая причина звучит уже в названии этой колонки: «Талли» — это новый актерский и продюсерский проект обладательницы «Оскара» и «Золотого глобуса» Шарлиз Терон. Если среди вас найдутся те, кто за последние пару лет подустал от экшн-проектов с ее участием, «Талли» для них окажется сюрпризом, а для фанатов актерского таланта Шарлиз Терон — настоящим подарком. На этот раз актриса играет многодетную мать, только что родившую ещё одного ребёнка и страдающую беспощадной послеродовой депрессией.

Для этой роли она вновь изменилась до неузнаваемости практически также, как сделала это 15 лет назад в драме «Монстр», подарившей ей «Оскар» и «Золотой глобус». Не исключаю, что и за этот проект она получит номинации на эти награды.

Во-вторых, если в «Монстре» режиссером была Пэтти Дженкинс (к слову, режиссёр «Чудо-женщины»), то на этот раз в режиссёрском кресле мужчина. С мастером личных драм Джейсоном Райтманом Шарлиз Терон уже работала на драме «Бедная богатая девочка» в 2011 году, но тогда ее героиня была на другой стороне баррикад: Шарлиз Терон играла child-free писательницу со сложным характером. На этот раз Райтман переносит актрису в мир бесконечных памперсов, вечно рыдающих младенцев, ГВ и послеродовой депрессии.

У Джейсона Райтмана уже есть «Золотой глобус» за драму «Мне бы в небо» с Джорджем Клуни, похоже, и на этот раз он нацелился как минимум на номинации.

В-третьих, сценарий «Талли» написала обладательница «Оскара» Диабло Коди. Они много лет работают вместе в Джейсоном Райтманом, их сотрудничество началось в 2007 году с драмы «Джуно», которая принесла сценаристке «Оскар», а режиссёру несколько номинаций на «Оскар» и «Золотой глобус». После «Джуно» у них была «Бедная богатая девочка» с Терон, и сейчас эти повзрослевшие миллениалы выпустили ещё один совместный проект.

В-четвёртых, отдельного упоминания заслуживает актерский состав, составивший компанию Шарлиз Терон. Звезда «Марсианина» и «Бегущего по лезвию 2049» Маккензи Дэвис играет ночного бэбиситтера Талли. Мужа главной героини играет звезда «Подпольной империи» Рон Ливингстон. Одну из мужских ролей играет звезда второго сезона «Голиафа» Марк Дюпласс.

И в-пятых, эту психодрамеди любопытно будет посмотреть всем девушкам: она, как, впрочем, и все фильмы дуэта Райтмана и Коуди, подсказывает, как находить позитив в любых жизненных обстоятельств, даже самых, казалось бы, мрачных. Но один нюанс: не стоит брать на этот фильм мужчин, сходите на него лучше в компании с подругами.