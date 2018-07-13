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Роли, ради которых актёры решились на экстрим
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Роли, ради которых актёры решились на экстрим 

Рамблер 5 часов назад
Ради участия в съёмках актёрам приходится совершать непривычные вещи, например, радикально менять внешность или полностью оголяться. Эти артисты согласились на экстремальные условия, чтобы сняться в блокбастере.
1. «Отряд самоубийц» (2016). Джаред Лето покрасил волосы в зелёный цвет и сбрил брови, чтобы сыграть Джокера. Он так вошёл в роль, что в присутствии членов съёмочной группы разрубил топором свинью.
2. «Отверженные» (2012). Энн Хэтэуэй играла в фильме измождённую болезнью проститутку Фантину. Ради этого стройная актриса сбросила 11 кг и сбрила волосы.
3. «Выживший» (2015). Леонардо Ди Каприо пришлось сниматься на морозе, иногда температура опускалась до -30. При отрицательной температуре актёру приходилось заходить в воду, а в одном эпизоде он по-настоящему съел сырую печень бизона, хотя Лео — вегетарианец с многолетним стажем.
4. «Чёрный лебедь» (2010). Натали Портман готовилась к съёмкам в течение года: она занималась балетом, много плавала и соблюдала диету, чтобы похудеть на 9 кг.
5. «Монстр» (2003). Одна из главных красавиц Голливуда Шарлиз Терон ради роли проститутки-убийцы поправилась на 14 кг и каждый раз проводила несколько часов у гримёров.
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