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Смешные дубли, оставшиеся за кадром
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Смешные дубли, оставшиеся за кадром 

Рамблер 4 часа назад
Когда создаётся фильм, на съёмочной площадке происходит много интересного. Зрители не видят того, что происходит за кадром, но порой эти процессы не менее любопытны, чем получившаяся картина. И одни из самых любимых моментов для публики — неудачные дубли.
1. «Чудо-женщина» (2017). Исполнительница главной роли Галь Гадот в одном из эпизодов испугалась случайного звука, что никак не вписывается в образ бесстрашной чудо-женщины. В другом эпизоде Галь, героиня которой обладала невиданной силой, с огромным трудом вытащила своего экранного возлюбленного из воды.
2. «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014). Актриса Дженнифер Лоуренс расхохоталась в самый неподходящий момент, потому что детали её костюма начали скрипеть. Отважная героиня Холли Бэрри запуталась в собственном плаще, а потом актриса восторженно визжала после поцелуя Хью Джекмана.
3. «Валериан и город тысячи планет» (2017). Модель Кара Делевинь, игравшая одну из главных ролей, регулярно забывала, что она находится на съёмочной площадке, а не на подиуме, а потом решила поинтересоваться, из чего сделана «пятая точка» одного из «пришельцев».
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