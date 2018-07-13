Смешные дубли, оставшиеся за кадром

Когда создаётся фильм, на съёмочной площадке происходит много интересного. Зрители не видят того, что происходит за кадром, но порой эти процессы не менее любопытны, чем получившаяся картина. И одни из самых любимых моментов для публики — неудачные дубли.

1. «Чудо-женщина» (2017). Исполнительница главной роли Галь Гадот в одном из эпизодов испугалась случайного звука, что никак не вписывается в образ бесстрашной чудо-женщины. В другом эпизоде Галь, героиня которой обладала невиданной силой, с огромным трудом вытащила своего экранного возлюбленного из воды.

2. «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014). Актриса Дженнифер Лоуренс расхохоталась в самый неподходящий момент, потому что детали её костюма начали скрипеть. Отважная героиня Холли Бэрри запуталась в собственном плаще, а потом актриса восторженно визжала после поцелуя Хью Джекмана

3. «Валериан и город тысячи планет» (2017). Модель Кара Делевинь, игравшая одну из главных ролей, регулярно забывала, что она находится на съёмочной площадке, а не на подиуме, а потом решила поинтересоваться, из чего сделана «пятая точка» одного из «пришельцев».