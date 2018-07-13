От Фриды до Бэнкси: 11 лучших современных фильмов о художниках

«Как красиво! Ты сам это нарисовал»? В детстве эту лестную оценку получали шедевры многих из нас. Однако, несмотря на столь раннее признание, настоящие художники выросли из единиц.

Жизнь творцов полна контрастов: с одной стороны, прозябание в нищете и творческие кризисы, а с другой — всемирная слава и пропуск в Вечность. Так что соглашаются на такое, как правило, немногие.

Мы не знаем, мечтаешь ли лично ты стать «Новым Бэнкси», но в этот субботний вечер все же предлагаем почувствовать себя немного художником, погрузившись в просмотр одного из выбранных нами фильмов.

Кстати, мы их собрали не просто так, а в честь 111 юбилея со дня рождения известной мексиканской художницы Фриды Кало . С нее и начнем.

1. «Фрида» (2002)

Кадр из фильма Фрида»

Главную роль в фильме, который рассказывает о непростой судьбе художницы, очень хотела сыграть Мадонна, высоко ценящая творчество Фриды. Однако создатели сделали выбор в пользу Сальмы Хайек и не прогадали.

Горячая мексиканка была так хороша в этом образе, что племянница настоящей Фриды Кало даже подарила актрисе ожерелье своей знаменитой тетушки. Если это кажется тебе не достаточно веским аргументом для просмотра, то тогда тебя точно убедят два «Оскара», которые получила эта картина: за «Лучшую музыку к фильму» и «Лучший грим».

2. «Ван Гог. С любовью, Винсент» (2017)

Афиша фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент»

Ван Гог — известный художник, и не только из-за истории с ухом, но и потому что рисовал очень хорошие картины. Поэтому неудивительно, что про него было снято немало фильмов. Но мы выбрали именно этот. Почему?

Потому что это первый в мире анимационный полнометражный фильм, полностью нарисованный масляными красками на досках. Только задумайся над этим — Масляными красками. Полностью. Описывать это словами трудно и бесполезно, поэтому просто найди его и узри это сам.

3. «Последний портрет» (2016)

Кадр из фильма «Последний портрет»

Еще один свежий фильм перенесет тебя в Париж начала 60-х годов XX века, где уставший от славы художник Альберто Джакометти знакомится со своим критиком Джеймсом Лордом, с которым ему есть, что обсудить.

Что особенного в этом фильме? Во-первых, в главной роли блистательный Джеффри Раш , в таланте которого никто не сомневается. Во-вторых, чарующая атмосфера богемной Франции, окунуться в которую всегда приятно. И пусть создатели снимали эту Францию в Лондоне из-за нехватки бюджета, но для побега из реальности на два часа она подойдет идеально.

Видео iVideos, youtube.com 4. «Большие глаза» (2014)

Кадр из фильма «Большие глаза»

«Она создает. Он продает. Они покупают» — так звучит слоган ленты, которую четыре года назад представил на суд зрителей «великий и ужасный» Тим Бертон

И если ты из тех, кому трудно представить этого режиссера в качестве создателя биографического фильма, то тебе стоит взглянуть на «Большие глаза» — экранизацию книги американской художницы Маргарет Кин, которой пришлось отстаивать права на авторство своих картин. И не у кого-нибудь, а у собственного мужа.

5. «Выход через сувенирную лавку» (2011)

Кадр из фильма «Выход через сувенирную лавку»

Playboy любит Бэнкси. Мы часто о нем говорим, так что появление его фильма в нашем списке вполне предсказуемо. Он расскажет тебе о неком эксцентричном французе из Америки, который отправился на поиски «того самого» Бэнкси.

Нашел он его или нет — спойлерить не будем. А вот про то, что лента получила «Оскар» за «Лучший документальный фильм» — тут уж промолчать не сможем.

Видео «Вольга», youtube.com 6. «Отголоски прошлого» (2006)

Кадр из фильма «Отголоски прошлого»

Художники — люди свободных нравов, и любовь у них бывает разная. До того как в жизни эксцентричного Сальвадора Дали появилась его муза Гала, был Лорка — гениальный испанский поэт, роль которого в жизни Дали определить очень сложно.

Попробуй дать Паттинсону второй шанс — он отлично сыграл в этой ленте, с добротным, захватывающим сюжетом и наличием смысла. Не хуже, кстати, сыграл и его партнер Хавьер Бельтран, но для этого испанского актера роль Федерико Гарсиа Лорки, увы, пока остается самой яркой в карьере.

7. «Шагал-Малевич» (2013)

Кадр из фильма «Шагал-Малевич»

Предупреждаем сразу: этот отечественный фильм нельзя воспринимать как дословный пересказ биографий известных художников — только как авторское видение, которым чаще всего и являются художественные фильмы.

Сюжет расскажет тебе о возращении Марка Шагала в его родной Витебск, в котором он открывает школу искусств. Угадай, кого он приглашает в качестве одного из преподавателей? Казимира Малевича ! Итак, приготовься увидеть, как начиналась история того, что мы называем «супрематизм».

Видео «Русский трейлер», youtube.com 8. «Девушка с жемчужной сережкой» (2003)

Кадр из фильма «Девушка с жемчужной сережкой»

На этой неделе мы уже приглашали тебя совершить путешествие по красоткам Нидерландов и сегодня предлагаем вернуться туда снова. Но на этот раз — в прошлое, а если конкретно — в XVII век.

Именно в это время творил художник Ян Вермеер , к которому на службу поступает молодая служанка Грит в исполнении горячей блондинки Скарлетт Йоханссон . Как ты уже догадался, именно она (Грит, не Скарлетт) и станет прототипом знаменитой картины.

Кадр из фильма «Уильям Тернер»

Фильмы-биографии о художниках, так же как и о других выдающихся людях, часто показывают периоды их становления и пути к славе. Но лента про английского художника-мариниста Уильяма Тернера не из них.

Она рассказывает об «осени» его жизни, в которой, как и в молодости, всегда есть место и для потерь, и для находок. Фильм очень хвалила всемирная пресса, а Тимоти Сполл , исполнивший главную роль, был удостоен за нее главного актерского приза Каннского кинофестиваля.

10. «Ахиллес и черепаха» (2008)

Кадр из фильма «Ахиллес и черепаха»

Тебе не кажется, что мы уже давно не советовали посмотреть какой-нибудь японский фильм? Тем более все фильмы в этой нашей подборке достаточно серьезные, так что их просто необходимо разбавить комедией. Матис родился в богатой семье, ни в чем не нуждался и спокойно рисовал, а все его хвалили.

Но вот судьба сделала резкий поворот, и ему приходится хвататься за любую работу ради куска хлеба. Сможет ли он добиться славы, и правда ли, что талантливый и известный — это не синонимы? Оставим этот вопрос открытым.

Видео JapanSocietyNYC, youtube.com 11. «Тайны Ночного дозора» (2007)

Кадр из фильма «Тайны Ночного дозора»

Ты ведь сразу понял, что этот фильм о знаменитой картине Рембрандта, а не о российском городском фэнтези начала нулевых, правда? Молодой Рембрандт ван Рейн приступает к выполнению выгодного заказа, но в процессе работы узнает о некой тайне, подсказки к разгадке которой зашифровывает в своем полотне.