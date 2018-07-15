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Актеры, ставшие заложниками одной роли
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Актеры, ставшие заложниками одной роли 

Рамблер 15 июля 2018
Фото: Кадр из фильма
Эти роли принесли актерам славу, деньги и признание публики, а затем обернулись настоящим проклятьем. Какие роли оказались роковыми для актеров?

Шурик

Александр Демьяненко, блестяще сыгравший Шурика в фильмах Леонида Гайдая, после выхода фильма остался практически без ролей. Другие режиссеры видели в нем исключительно вечного студента, и доказать обратное актер не смог до конца жизни.

Сара Коннор

Роль Сары Коннор стала звездной для Линды Хэмилтон. Она снялась в первых двух частях "Терминатора" в роли матери Джона, которого защищал "добрый" терминатор Т-800 Арнольд Шварценеггер от "злого" Т-1000 Роберта Патрика.
Кадр из фильма
Больше Линду не звали в крупные проекты.

Анжелика

Мишель Мерсье, сыгравшая Анжелику в фильмах по романам Анны и Сержа Голон, не смогла больше повторить тот же успех. Она продолжала сниматься, но картины были проходными.
Кадр из фильма
Зрителям она запомнилась как Анжелика, а режиссеры не видели ее в других образах.

Моя прекрасная няня

После роли в сериале "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк заполучила невероятную популярность, она постоянно мелькала на ТВ, ее приглашали в различные ток-шоу, также она выступала в качестве ведущей телепередач и концертов.
Кадр из сериала
А вот интересных ролей в ее карьере больше не было, и сейчас она и вовсе исчезла с экранов.
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