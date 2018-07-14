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Показы украинского фильма «Донбасс» отменены в Москве по техническим причинам
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Показы украинского фильма «Донбасс» отменены в Москве по техническим причинам 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Показы фильма «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы в московском музее современного искусства «Гараж» 14 и 15 июля отменены по техническим причинам, об этом сообщили РИА Новости в музее.
Там отметили, что показы перенесли, о времени оповестят дополнительно.
Премьера фильма «Донбасс» с успехом состоялась в Каннах. Картина была показана в параллельной программе «Особый взгляд» и завоевала приз за лучшую режиссерскую работу — за «пронзительный взгляд на войну». Фильм совместного производства Украины, Германии, Нидерландов, Франции и Румынии основан на документальных событиях.
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