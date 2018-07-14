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Актеры, которым пригодилась цифровая графика
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Актеры, которым пригодилась цифровая графика 

Рамблер 7 часов назад
Возможно, наш материал немного разочарует вас своими открытиями. Вы знали, что зачастую графика в фильмах используется не только для создания спецэффектов, демонстрирующих нам инопланетян, мощные взрывы — да что угодно, что трудно или невозможно снять на самом деле? Знайте.
С помощью цифровой графики актеры меняются в лице, становятся обладателями чужой фигуры или молодеют лет так на 30, например. А иногда, когда вы видите в сцене фильма обнаженную женщину, подумайте о том, что на самом деле она может быть одета, а голые части тела всего лишь подрисованы мастерами компьютерного дела.
В нашем видео — разоблачения многих актеров.
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