Актеры, которым пригодилась цифровая графика

Возможно, наш материал немного разочарует вас своими открытиями. Вы знали, что зачастую графика в фильмах используется не только для создания спецэффектов, демонстрирующих нам инопланетян, мощные взрывы — да что угодно, что трудно или невозможно снять на самом деле? Знайте.

С помощью цифровой графики актеры меняются в лице, становятся обладателями чужой фигуры или молодеют лет так на 30, например. А иногда, когда вы видите в сцене фильма обнаженную женщину, подумайте о том, что на самом деле она может быть одета, а голые части тела всего лишь подрисованы мастерами компьютерного дела.

В нашем видео — разоблачения многих актеров.