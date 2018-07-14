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Показ фильма украинского режиссера отменен в Москве по техническим причинам
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Показ фильма украинского режиссера отменен в Москве по техническим причинам 

РИАМО 3 часа назад
Показ фильма «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы, который собирались демонстрировать посетителям музея «Гараж» в субботу, отменен по техническим причинам, сообщил РИАМО представитель администрации музея.
«У нас отменены показы двух фильмов. Сегодня мы должны были демонстрировать фильм «Донбасс», завтра мы хотели показать посетителям французский фильм. Но они отменены. Это связано с техническими неполадками в нашем кинотеатре, мы были вынуждены его просто закрыть», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что отмененные фильмы все-таки покажут в кинотеатре, сеансы перенесут, но дата еще не определена.
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