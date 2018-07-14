Билл Мюррей сыграет в фильме о зомби

Билл Мюррей , известный всему миру голливудский актер, уже не в первый раз снимается в ленте не менее известного Джима Джармуша . Только на этот раз режиссер пригласил Мюррея поучаствовать в картине в необычном для актера образе.

Речь идет о зомби-фильме "Мертвые не умирают", где Билл должен сыграть одну из главных ролей. Съемки уже стартовали, но сюжет фильма пока держится в тайне. Единственное, что выдал Мюррей, так это то, что он будет играть не зомби. Сценарий, по словам актера, просто потрясающий, а работа над съемками продлится все лето.