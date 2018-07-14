Отмену показа «Донбасса» в «Гараже» объяснили стройкой в Парке Горького

В московском музее современного искусства «Гараж» 14 июля отменили запланированный ранее показ фильма «Донбасс».

На сайте музея это мотивировано техническими причинами.

PR-менеджер «Гаража» сообщила корреспонденту «Собеседника», что этими самыми техническими причинами являются строительные работы, связанные с подготовкой находящегося рядом входа в Парк Горького.