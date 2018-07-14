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Отмену показа «Донбасса» в «Гараже» объяснили стройкой в Парке Горького
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Отмену показа «Донбасса» в «Гараже» объяснили стройкой в Парке Горького 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
В московском музее современного искусства «Гараж» 14 июля отменили запланированный ранее показ фильма «Донбасс».
На сайте музея это мотивировано техническими причинами.
PR-менеджер «Гаража» сообщила корреспонденту «Собеседника», что этими самыми техническими причинами являются строительные работы, связанные с подготовкой находящегося рядом входа в Парк Горького.
Представитель площадки оговорилась, что в детали не вдается, а версию о том, что в «Гараж» поступило предостережение от Минкульта, связанное с отсутствием у фильма российского прокатного удостоверения, не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть
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