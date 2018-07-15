Гризманн: в сборной Франции игроки разного происхождения, но мы едины 

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн после победы над Хорватией (4:2) в финале ЧМ-2018 отметил, что его команда является единой несмотря на то, что в ней собрались игроки разного происхождения.
«Что касается моих шансов на «Золотой мяч», то посмотрим. Сейчас просто надо наслаждаться успехом. «Золотой мяч пока что не у меня в руках. Нельзя думать о личных достижениях. На Чм-2018 мы старались показать страну и игроков с лучшей стороны — возможно, это станет примером для молодых игроков.
В сборной Франции собрались игроки разного происхождения? Ну да, такая Франция — люди с разным происхождением. Но мы едины, и все в команде равны. Мы старались делать всё возможное для тренера, страны и друг друга. Нам это нравится!» — передаёт слова Гризманна корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.