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Селена Гомес вернулась в кино
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Селена Гомес вернулась в кино 

Рамблер 15 июля 2018
Фото: @selenagomez
Актриса проигнорировала новости о помолвке своего бывшего возлюбленного и с головой ушла в работу.
Если раньше новости о Селене Гомес появлялись только в связи с ее отношениями с популярным певцом Джастином Бибером, особенно после их разрыва, то сейчас все наоборот. Селена и сама стала давать все больше инфоповодов. Так, недавно она стала лицом рекламной кампании популярного американского бренда одежды Coach, а ее голосом теперь говорит главная героиня мультфильма «Монстры на каникулах 3: Море зовёт».
В настоящее время актриса принимает участие в съемках нового фильма о зомби, кроме нее в работе задействованы Билл Мюррей, Хлоя Севиньи и Адам Дайвер.
Конечно, с такой занятостью Селене Гомес просто некогда интересоваться, что происходит в жизни ее бывшего.
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