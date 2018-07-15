Селена Гомес вернулась в кино

Актриса проигнорировала новости о помолвке своего бывшего возлюбленного и с головой ушла в работу.

Если раньше новости о Селене Гомес появлялись только в связи с ее отношениями с популярным певцом Джастином Бибером , особенно после их разрыва, то сейчас все наоборот. Селена и сама стала давать все больше инфоповодов. Так, недавно она стала лицом рекламной кампании популярного американского бренда одежды Coach, а ее голосом теперь говорит главная героиня мультфильма «Монстры на каникулах 3: Море зовёт».

В настоящее время актриса принимает участие в съемках нового фильма о зомби, кроме нее в работе задействованы Билл Мюррей Хлоя Севиньи и Адам Дайвер.

Конечно, с такой занятостью Селене Гомес просто некогда интересоваться, что происходит в жизни ее бывшего.