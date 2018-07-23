Сломанная нога не помешала Тому Крузу выполнять трюки в «Миссии: невыполнима»

56-летний голливудский актер Том Круз рассказал о том, что сломал ногу во время съемок нового фильма цикла «Миссия: невыполнима». Тем не менее, артист продолжил съемку. Многие расценили этот поступок как героический, сообщает Metro.

О серьезном недуге, который ему пришлось преодолеть, Круз рассказал во время премьеры фильма «Миссия невыполнима: Последствия» (Mission: Impossible — Fallout) в Вашингтоне.

Круз поведал, что во время съемки одной из сцен боевика он сломал себе лодыжку.

"Я подумал: «Окей, она сломана, я знаю, что она сломана. Просто продолжай бежать, нужно закончить сцену. Это была моя первая мысль», — рассказал актер.

Режиссер фильма Кристофер МакКуарри заявил, что фильм не назывался бы «Миссия: невыполнима», если бы актеру на площадке не приходилось постоянно себя преодолевать.

Возможно, именно поэтому не стоит ждать, что Круза кто-то заменит в возможных продолжениях «Миссии: невыполнима».

Официальная дата премьера нового боевика с Томом Крузом в главной роли — 27 июля, но критикам картину уже показали.