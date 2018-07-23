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Сломанная нога не помешала Тому Крузу выполнять трюки в «Миссии: невыполнима»
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Сломанная нога не помешала Тому Крузу выполнять трюки в «Миссии: невыполнима» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
56-летний голливудский актер Том Круз рассказал о том, что сломал ногу во время съемок нового фильма цикла «Миссия: невыполнима». Тем не менее, артист продолжил съемку. Многие расценили этот поступок как героический, сообщает Metro.
О серьезном недуге, который ему пришлось преодолеть, Круз рассказал во время премьеры фильма «Миссия невыполнима: Последствия» (Mission: Impossible — Fallout) в Вашингтоне.
Круз поведал, что во время съемки одной из сцен боевика он сломал себе лодыжку.
"Я подумал: «Окей, она сломана, я знаю, что она сломана. Просто продолжай бежать, нужно закончить сцену. Это была моя первая мысль», — рассказал актер.
Режиссер фильма Кристофер МакКуарри заявил, что фильм не назывался бы «Миссия: невыполнима», если бы актеру на площадке не приходилось постоянно себя преодолевать.
Возможно, именно поэтому не стоит ждать, что Круза кто-то заменит в возможных продолжениях «Миссии: невыполнима».
Официальная дата премьера нового боевика с Томом Крузом в главной роли — 27 июля, но критикам картину уже показали.
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