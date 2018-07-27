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Том Круз по-прежнему будет выполнять каскадерские трюки самостоятельно
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Том Круз по-прежнему будет выполнять каскадерские трюки самостоятельно 

Попкорн News 27 июля 2018
Фото: Попкорн News
Даже неудачное выполнение трюка и сломанная в итоге лодыжка не испугали Тома Круза: в преддверии премьеры «Миссия невыполнима: Последствия» актер в интервью заявил, что планирует и дальше выполнять максимальное количество трюков самостоятельно — не прибегая к помощи дублеров-каскадеров.
Круз к самому явлению травм относится крайне спокойно: «Когда занимаешься этим, что-нибудь подобное происходит». А режиссер фильма Кристофер МакКуорри добавил: «Если бы Том не выполнял трюки самостоятельно, это не была бы „Миссия: невыполнима“ — ведь тогда на его месте мог бы быть абсолютно кто угодно».
В интервью USA Today Том признался, что в момент травмы первое, о чем он подумал — это как закончить дубль: «Я повторял себе — „у меня перелом, я знаю, это перелом, просто продержись, пробеги мимо камеры, чтобы у нас получился дубль“. Это и правда первое, что я подумал — надо продержаться до конца дубля».
Видеозапись момента перелома показали в эфире шоу Грэма Нортона:
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