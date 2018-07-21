«Застегнуть бы молнию»: Том Круз оконфузился на ковровой дорожке

Звезда голливудских блокбастеров Том Круз вызвал в сети настоящий переполох, когда появился на премьере фильма «Миссия невыполнима: Последствия» с расстегнутой ширинкой на брюках. Интернет-пользователи, впрочем, как и заокеанские таблоиды, не упустили случая превратить героя женских грез в предмет насмешек.

Обычно в неприятные ситуации, связанные с фэшн-конфузами, попадают представительницы прекрасного пола. То платье выбрано неудачное, то макияж слишком вульгарный, то туфли подвели… Как это случилось с Кристен Стюарт на красной дорожке Каннского кинофестиваля, когда актриса была вынуждена разуться и продолжать путь босиком. Мужчинам проще. Смокинг и светлая рубашка еще никого не подводили. Впрочем, как показала недавняя оплошность Тома Круза, даже они могут оконфузиться перед прессой и поклонниками.

56-летний актер вышел на красную ковровую дорожку в строгом черном костюме, дополненном классической белой рубашкой и нежно-лиловым галстуком с причудливым принтом. Том поприветствовал всех собравшихся и с улыбкой направился на пресс-конференцию, посвященную премьере нового фильма «Миссия невыполнима: Последствия» в Токио. Но вот что примечательно, публика тут же заметила небольшую деталь в одежде Тома, которую он упустил из виду. Актер забыл застегнуть молнию на брюках, что повеселило многих его поклонников, вызвав в сети множество различных шуток и предположений.