В Marvel выбрали режиссера для фильма о Черной вдове 

Шесть месяцев понадобилось компании Marvel, чтобы найти достойного режиссера для съемок фильма о героине комиксов Черной вдове, передает ФБА "Экономика сегодня".
Киностудия провела переговоры с более чем 70 кандидатами. Предпочтение Marvel отдавала женщинам. При этом несколько режиссеров-мужчин также были на рассмотрении. Информацией об этом поделилось издание The Hollywood Reporter.
Победителем кастинга стала австралийский режиссер Кейт Шортланд. Она известна по работе над такими лентами, как "Лоре" и "Берлинский синдром".
Роль Черной вдовы исполнит Скарлетт Йоханссон. Она одобрила выбор режиссера. По словам Йоханссон, ее очень впечатлила драма Шортланд "Лоре", действие которой происходит после Второй мировой войны.
Стоит отметить, что фильм о Черной Вдове станет второй по счету лентой с женщиной в главной роли после "Капитана Марвел", премьера которого намечена на март 2019 года.