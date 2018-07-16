В Marvel выбрали режиссера для фильма о Черной вдове

Шесть месяцев понадобилось компании Marvel, чтобы найти достойного режиссера для съемок фильма о героине комиксов Черной вдове, передает ФБА "Экономика сегодня"

Киностудия провела переговоры с более чем 70 кандидатами. Предпочтение Marvel отдавала женщинам. При этом несколько режиссеров-мужчин также были на рассмотрении. Информацией об этом поделилось издание The Hollywood Reporter.

Победителем кастинга стала австралийский режиссер Кейт Шортланд . Она известна по работе над такими лентами, как "Лоре" и "Берлинский синдром".

Роль Черной вдовы исполнит Скарлетт Йоханссон . Она одобрила выбор режиссера. По словам Йоханссон, ее очень впечатлила драма Шортланд "Лоре", действие которой происходит после Второй мировой войны.

Стоит отметить, что фильм о Черной Вдове станет второй по счету лентой с женщиной в главной роли после "Капитана Марвел", премьера которого намечена на март 2019 года.