«Монстры на каникулах» возглавили прокат в России 

Мультфильм «Монстры на каникулах — 3: Море зовет» стал лидером кинопроката по итогам выходных в России и СНГ. Это следует из предварительных данных портала kinobusiness.com за 12-15 июля, передает ТАСС.
Картина режиссера Дженнди Тартаковски, стартовавшая в российском прокате в четверг, собрала 359,5 млн рублей. Третья часть комедийной франшизы о мировых злодеях представляет романтическую историю графа Дракулы и девушки из рода врага трансильванского вампира Ван Хельсинга. Персонажей ленты озвучивали Адам Сэндлер, Селена Гомес, Стив Бушеми и другие.
Второе место со 167,2 млн рублей занял боевик режиссера Роусона Маршалла Тербера «Небоскреб», также вышедший в России в четверг. Картина рассказывает об отставном агенте ФБР, пытающемся предотвратить катастрофу в самом высоком здании мира. В главных ролях снялись Дуэйн Джонсон, Нив Кэмпбелл, Ноа Тейлор и другие.
На третье место переместился лидер прошлых выходных «Человек-муравей и Оса», собравший 120 млн рублей. Фильм Пейтона Рида вышел в российский прокат 5 июля. Картина из вселенной Marvel рассказывает о приключениях супергероя Человека-муравья, у которого в новом фильме появится напарница — Оса. В фильме снимались Пол Радд, Эванджелин Лилли, Мишель Пфайффер, Майкл Дуглас и другие.