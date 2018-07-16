Юрий Никулин придумал историю про грабеж

Но никто даже не мог предположить, что воры воспользуются идеей ещё до того, как начнутся съёмки. Однако преступники оказались смышлёными. Они переоделись, загримировались под актёров и пришли в музей раньше киношников. Сотрудникам они заявили, что намерены осмотреть место и потренироваться, а потом незаметно вынесли несколько дорогих полотен Рембрандта и Рубенса.

Когда прибыла группа, музейщики поинтересовались у Евстигнеева и Никулина судьбой картин. Возникла неловкая пауза и стало ясно, что в музее побывали мошенники. За дело взялась милиция. Следователи в течение пяти дней искали похитителей и всё-таки вернули картины в музей.

На самом деле эта увлекательная детективная история — всего лишь легенда, которую придумал Юрий Никулин. Артист обожал анекдоты и сочинил эту историю, чтобы привлечь интерес к фильму.