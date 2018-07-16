Как появлялись логотипы киностудий

Любой фильм начинается с заставки, в которой зрители видят логотипы принимавших участие в создании лент киностудий. Историй появления этих логотипов весьма занимательны.

Изначально это должен был быть мужчина, которого планировали создать с помощью компьютерной графики, но после выбрали рисование вручную. Художник нарисовал то, что просили заказчики, а потом добавил вариант от себя: мальчик с удочкой на месяце. Это решение пришлось по вкусу Спилбергу, и киностудия обрела логотип.

2. Paramount Pictures. В 1912 году киноинвестор Адольф Цукор в сотрудничестве с киномагнатами братьями Дэниелом и Чарльзом Фроманами открыл киностудию Famous Players Film Company. Художник Уильям Ходкинсон предложил изобразить на логотипе гору Бен Ломонд, которая находится в штате Юта, которую он наблюдал всё детство. Гору окружали 24 звезды, именно столько актёров изначально подписали контракты с киностудией. Со временем по неизвестной причине число звёзд в логотипе уменьшилось до 22.