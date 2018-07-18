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Сара Полсон, идеальные туфли и много неона в новом рекламном фильме Prada
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Сара Полсон, идеальные туфли и много неона в новом рекламном фильме Prada 

Peopletalk 18 июля 2018
Фото: Peopletalk
Prada выпустили 4-минутный рекламный ролик коллекции осень-зима 2018 под названием «Неоновая мечта». Главные роли в нем исполнили модель Аманда Мерфи (31) (у которой с Prada тесные отношения с далекого 2013-го) и голливудская актриса Сара Полсон (43). Аманда — главная героиня мини-фильма, дива, которая приезжает на кабриолете в Лас-Вегас, останавливается в дорогом отеле, ходит в кабаре и бары, а сопровождает ее — героиня Полсон, роль которой все время меняется: то она портье, то официантка, то смотритель в театре. В общем, потрать 4 минуты — это того стоит. Очень красиво.
https://www.youtube.com/watch?v=WYRyIGRrIeE&feature=youtu.be  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/sara-polson-idealnye-tufli-i-mnogo-neona-v-novom-reklamnom-filme-prada/
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