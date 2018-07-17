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В ГД предложили при принятии закона об увеличении длительности рекламы при ее трансляции указывать автора
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В ГД предложили при принятии закона об увеличении длительности рекламы при ее трансляции указывать автора 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе обсуждения законопроекта об увеличении лимита продолжительности рекламы в телепрограмме заявил о необходимости пускать бегущей строкой информацию об авторе закона в случае его принятия. Об этом он сообщил в ходе заседания Госдумы.
«Считаю, что из-за и без того запредельного количества рекламы на телевидении и из-за низкого уровня телевизионного контента зритель покидает экран телевизора и переходит к экрану компьютерных сетей, айфонов и так далее. Я считаю, что это «медвежья услуга» телевидению, но, если вы считаете иначе, не согласились ли бы вы, чтобы бегущей строкой во время этих рекламных пауз была дана информация, что каждая пятая минута рекламы на экране телевизора выходит благодаря закону имени Антона Горелкина», — заявил О. Нилов.
При этом один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи А. Горелкин («Единая Россия») такое предложение не поддержал.
«Пустить дополнительной строкой, кто автор этого законопроекта — я лично не поддержал бы, потому что это ухудшит качество контента на телевидении», — пояснил А. Горелкин.
Проект об увеличении лимита продолжительности рекламы в телепрограмме был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатами Госдумы от «Единой России» Антоном Горелкиным и Мариной Мукабеновой
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