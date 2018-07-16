Ленты с гигантским бюджетом, которые провались 

Создание фильма — процесс дорогостоящий, а если киностудия планирует выпустить настоящий блокбастер, то счет идёт на сотни миллионов долларов. Разумеется, авторы планируют, что прокат картины окупит затраты, однако так происходит не всегда. Иногда ленты с колоссальным бюджетом с треском проваливаются в прокате, оставляя разочарованными не только зрителей, но и продюсеров.
1. «Тринадцатый воин» 1999 года. Экранизация исторического романа Майкла Крайтона «Пожиратели мёртвых». Несмотря на любопытный сюжет и присутствие в картине Омара Шарифа и Антонио Бандераса, фильм оказался неудачным. При бюджете в 160 миллионов долларов он принёс создателям около 62 миллионов.
2. «Приключения Плуто Нэша» 2002 года. Фантастическая комедия стала концом карьеры Эдди Мёрфи. Лента, на производство которой ушло 100 миллионов долларов, выручила в прокате лишь 7 миллионов.
3. «Стелс» 2005 года. В фантастическом триллере про самолёт с искусственным интеллектом, задуманном как приключенческая лента, оказалось мало смысла. Вложив в «Стелс» 135 миллионов, авторы получили лишь 76.
4. «Сахара» 2005 года. Приключенческая история про авантюриста-ловеласа с участием Мэттью Макконахи и Пенелопы Крус могла бы стать «Индианой Джонсом» нового века. Бюджет картины составил 160 миллионов долларов, ещё 81 потратили на рекламу, но ленту это не спасло: сборы составили всего лишь 119 миллионов.