Ленты с гигантским бюджетом, которые провались

Создание фильма — процесс дорогостоящий, а если киностудия планирует выпустить настоящий блокбастер, то счет идёт на сотни миллионов долларов. Разумеется, авторы планируют, что прокат картины окупит затраты, однако так происходит не всегда. Иногда ленты с колоссальным бюджетом с треском проваливаются в прокате, оставляя разочарованными не только зрителей, но и продюсеров.

2. «Приключения Плуто Нэша» 2002 года. Фантастическая комедия стала концом карьеры Эдди Мёрфи . Лента, на производство которой ушло 100 миллионов долларов, выручила в прокате лишь 7 миллионов.

3. «Стелс» 2005 года. В фантастическом триллере про самолёт с искусственным интеллектом, задуманном как приключенческая лента, оказалось мало смысла. Вложив в «Стелс» 135 миллионов, авторы получили лишь 76.