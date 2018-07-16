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Выставка «Нижегородский Голливуд» откроется в Русском музее фотографии
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Выставка «Нижегородский Голливуд» откроется в Русском музее фотографии 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
В экспозицию войдут более 150 фотографий, сделанный в 1960 — 2010-х годах. Гости музея смогут проследить, как менялся съемочный процесс за эти 50 лет. Среди авторов работ такие известные фотографы, как Владилен Изволенский, Владимир Войтенко, Николай Мошков, Георгий Ахадов и многие другие.
Публике будут представлены фотографии, сделанные во время съемок фильмов «Утомленные солнцем — 2», «Жмурки», «Васса», «Хождение по мукам», «Мать», «Сибирский цирюльник» и других картин советского периода и современности, декорациями для которых выступили улицы Нижнего Новгорода.
"Город здесь совсем не условная декорация, он создает атмосферу, помогает почувствовать подлинность происходящего, поверить в магию кино", — отмечают организаторы.
Выставка будет проходить в рамках II фестиваля современного российского кино «Горький fest», который пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля.
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