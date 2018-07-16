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Фильмы, на съемках которых актеры закрутили романы
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Фильмы, на съемках которых актеры закрутили романы 

Рамблер 1 час назад
Актёры, изображающие страсть на экране, нередко переносят чувства в жизнь. Одни пары, образовавшиеся на съёмочной площадке, быстро распадаются, а другие становятся крепкими супружескими союзами.
1. Комедийный телесериал «Моя прекрасная няня» свёл Сергея Жигунова и Анастасию Заворотнюк. Ради того, чтобы быть с Анастасией, Жигунов оставил супругу, с которой прожил 20 лет. Общественность ожидала пышной свадьбы, но пара спустя время распалась. Сергей повторно женился на бывшей жене.
2. Телесериал «Лучший город Земли» доказал бывшим сокурсникам Игорю Петренко и Екатерине Климовой, что они совсем не друзья. Актёры по-настоящему влюбились друг в друга, хотя у обоих были семьи. Игорь и Екатерина развелись с супругами и заключили брак. У них появилось двое сыновей, но спустя 10 лет они расстались. Через год Екатерина снова вышла замуж, причём и на этот раз её супругом стал коллега по съёмочной площадке актёр Гела Месхи.
3. Фильм «Не скажу» способствовал образованию пары Максим Матвеев — Елизаветы Боярская. Максим развелся с первой женой, актрисой Яной Сексте, и женился на Елизавете. Вскоре у пары появился сын.
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