Фильмы, на съемках которых актеры закрутили романы

Актёры, изображающие страсть на экране, нередко переносят чувства в жизнь. Одни пары, образовавшиеся на съёмочной площадке, быстро распадаются, а другие становятся крепкими супружескими союзами.

1. Комедийный телесериал «Моя прекрасная няня» свёл Сергея Жигунова Анастасию Заворотнюк . Ради того, чтобы быть с Анастасией, Жигунов оставил супругу, с которой прожил 20 лет. Общественность ожидала пышной свадьбы, но пара спустя время распалась. Сергей повторно женился на бывшей жене.

2. Телесериал «Лучший город Земли» доказал бывшим сокурсникам Игорю Петренко Екатерине Климовой , что они совсем не друзья. Актёры по-настоящему влюбились друг в друга, хотя у обоих были семьи. Игорь и Екатерина развелись с супругами и заключили брак. У них появилось двое сыновей, но спустя 10 лет они расстались. Через год Екатерина снова вышла замуж, причём и на этот раз её супругом стал коллега по съёмочной площадке актёр Гела Месхи