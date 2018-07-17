Названы лучшие комедии века 

Популярный американский журнал Rolling Stone озвучил 50 лучших комедий XXI века.
Почетное третье место заняла лента "Девичник в Вегасе". Картина вышла в 2011 году и привлекла внимание критиков достойным актерским составом. В комедии, как нетрудно догадаться, речь идет о приключениях подружек невесты.
Второе место досталось фильму "Петля". Комедия с политическим уклоном вышла на экраны в 2009 году и полюбилась зрителям за острую сатиру.
Первое место — "Победители шоу". Работа Кристофера Геста, 2000 год. Фильм уже не впервые попадает в рейтинг лучших картин. Сюжет намекает на абсурдность в нашей жизни.