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Названы лучшие комедии века 

Рамблер 17 июля 2018
Фото: Кадр из фильма "Победители шоу"
Популярный американский журнал Rolling Stone озвучил 50 лучших комедий XXI века.
Почетное третье место заняла лента "Девичник в Вегасе". Картина вышла в 2011 году и привлекла внимание критиков достойным актерским составом. В комедии, как нетрудно догадаться, речь идет о приключениях подружек невесты.
Второе место досталось фильму "Петля". Комедия с политическим уклоном вышла на экраны в 2009 году и полюбилась зрителям за острую сатиру.
Первое место — "Победители шоу". Работа Кристофера Геста, 2000 год. Фильм уже не впервые попадает в рейтинг лучших картин. Сюжет намекает на абсурдность в нашей жизни.
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