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Майкл Пенья и Диего Луна на первых кадрах сериала «Нарко: Мексика»
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Майкл Пенья и Диего Луна на первых кадрах сериала «Нарко: Мексика» 

Киноафиша 19 июля 2018
Фото: Киноафиша
Netflix опубликовал первые кадры перезапуска сериала «Нарко». Четвертый сезон криминальной драмы полностью поменяет актерский состав и место действия.
Майкл Пенья перевоплотится в агента отдела по борьбе с наркоторговлей Кики Камарено, который вместе с семьей переезжает из Калифорнии в мексиканскую Гвадалахару. Там он под прикрытием внедряется в местный наркокартель.
Диего Луна сыграет Мигеля Анхеля Феликса Гальярдо, главного наркобарона Гвадалахары, основателя современной наркоторговли в Мексике и одного из самых известных преступников.
Как уже стало понятно, действие четвертого сезона «Нарко» перенесется из Колумбии в Мексику. В начале 1980-х гг — это был хаотичный мир наркотрафика с независимыми дилерами и производителями.
Новые серии «Нарко: Мексика» увидим на Netflix уже в конце этого года.
Елизавета Бережная
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