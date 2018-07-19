Майкл Пенья и Диего Луна на первых кадрах сериала «Нарко: Мексика»

Netflix опубликовал первые кадры перезапуска сериала «Нарко». Четвертый сезон криминальной драмы полностью поменяет актерский состав и место действия.

Майкл Пенья перевоплотится в агента отдела по борьбе с наркоторговлей Кики Камарено, который вместе с семьей переезжает из Калифорнии в мексиканскую Гвадалахару. Там он под прикрытием внедряется в местный наркокартель.

Диего Луна сыграет Мигеля Анхеля Феликса Гальярдо, главного наркобарона Гвадалахары, основателя современной наркоторговли в Мексике и одного из самых известных преступников.

Как уже стало понятно, действие четвертого сезона «Нарко» перенесется из Колумбии в Мексику. В начале 1980-х гг — это был хаотичный мир наркотрафика с независимыми дилерами и производителями.

Новые серии «Нарко: Мексика» увидим на Netflix уже в конце этого года.

Елизавета Бережная