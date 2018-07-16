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Актеры, которые никак не получат «Оскар»
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Актеры, которые никак не получат «Оскар» 

Рамблер 8 часов назад
Премия «Оскар» — самая известная кинопремия в мире. Получить статуэтку мечтает каждый актёр, но некоторым она упорно не даётся в руки.
1. Леонардо Ди Каприо до недавнего времени возглавлял список актёров, незаслуженно обделённых «Оскаром». Впервые на премию Леонардо номинировали ещё в 1994 году за фильм «Что гложет Гилберта Грейпа». У него было ещё три номинации и лишь в 2016 году за ленту «Выживший» киноакадемики всё-таки наградили Ди Каприо.
2. Джонни Депп получил три номинации на «Оскар», но пока не стал обладателем заветной статуэтки.
3. Джим Керри получил множество номинаций и наград, при этом ни одной номинации на «Оскар» у него нет.
4. Том Круз также обойдён наградой Американской киноакадемии, хотя и был трижды номинирован.
5. Уилл Смит — обладатель двух номинаций, но ни одной награды у него нет.
6. Бенедикт Камбербэтч пока заслужил лишь одну номинацию, но попытка получить «Оскар» оказалась неудачной.
7. Эдвард Нортон трижды был в числе претендентов, но все три раза проиграл коллегам.
8. Роберт Дауни-младший мог получить «Оскар» два раза, но киноакадемики проигнорировали его.
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