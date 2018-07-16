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У фильма «Назови меня своим именем» появится сиквел
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У фильма «Назови меня своим именем» появится сиквел 

Fancy Journal 42 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Назови меня своим именем"
Режиссер картины «Назови меня своим именем» Лука Гуаданьино планирует снять сиквел, где расскажет о продолжении истории Элио и Оливера спустя несколько лет после их итальянского лета. Об этом в интервью журналу Far Out Magazine рассказал Майкл Стулбарг, исполнивший роль отца Элио.
«Мы увидим, к чему привел выбор героев, что произошло с ними и их жизнями после того особенного лета», — рассказал актер.
Стулбарг также подчеркнул, что Гуданьино всерьез хочет заняться этим проектом. Планируется, что снимать сиквел будут в Берлине.
Напомним, что фильм «Назови меня своим именем» основан на одноименном романе американского писателя Андре Асимана и рассказывает летнюю романтическую историю двух юношей — Оливера и Элио в исполнении Арми Хаммера и Тимоти Шаламе. Картина была номинирована на премию «Оскар» в четырех категориях, получил статуэтку за лучший адаптированный сценарий.
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