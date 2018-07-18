Обращение тренера Хорватии к политикам страны оказалось фейком

Тренер сборной Хорватии Златко Далич не является автором открытого письма, обращенного к хорватским политикам. Об этом сообщает местное издание Dnevno.

Автором послания, опубликованного ранее 18 июля на неофициальной странице сборной Хорватии в Facebook, оказался журналист Игор Премужич. По его признанию, он написал письмо из «параллельной вселенной», где высказался как настоящий патриот.

В обращении, которое СМИ приняли за письмо Далича, хорватских политиков просят держаться подальше от национальной команды. «Именно вы превратили Хорватию в одну из беднейших стран Европы», — говорится в нем.

Сборная Хорватии добралась до финала чемпионата мира-2018. В финальном матче команда Далича уступила французам со счетом 2:4.