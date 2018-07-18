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Обращение тренера Хорватии к политикам страны оказалось фейком
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Обращение тренера Хорватии к политикам страны оказалось фейком 

Lenta.ru 18 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Тренер сборной Хорватии Златко Далич не является автором открытого письма, обращенного к хорватским политикам. Об этом сообщает местное издание Dnevno.
Автором послания, опубликованного ранее 18 июля на неофициальной странице сборной Хорватии в Facebook, оказался журналист Игор Премужич. По его признанию, он написал письмо из «параллельной вселенной», где высказался как настоящий патриот.
В обращении, которое СМИ приняли за письмо Далича, хорватских политиков просят держаться подальше от национальной команды. «Именно вы превратили Хорватию в одну из беднейших стран Европы», — говорится в нем.
Сборная Хорватии добралась до финала чемпионата мира-2018. В финальном матче команда Далича уступила французам со счетом 2:4.
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