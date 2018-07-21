Бесплатный кинотеатр под открытым небом заработал в Нижнем Новгороде 

Со вчерашнего дня в Нижнем Новгороде полно известных гостей. В драме дали старт второму фестивалю современного российского кино «Горький fest». Как Михаил Пореченков и Никита Михалков открывали кинофестиваль, NN.RU вчера показывал и рассказывал.
В программе фестиваля есть фильмы, которые еще никто и нигде не видел. Это конкурсная программа, которую все желающие смогут увидеть в кинотеатре «Орленок». А еще в пяти кинотеатрах и на набережной покажут современные российские фильмы.
Мы также рассказывали, какие события советуем вам ни за что не пропустить во время фестиваля. Одно из них — кинотеатр под открытым небом. Нижегородцы прослышали про то, что сегодня можно будет посмотреть кино, поэтому уже за полчаса до первого сеанса на вход выстроилась очередь. Горожане пришли семьями, парочками, с детьми… Свободных мест почти не осталось.
Как рассказывал NN.RU сегодня на экране на набережной показывают — «Со дна вершины», режиссер Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев (106 мин, 12+) и в 21:00 «Черновик», режиссер Сергей Мокрицкий (116 мин, 12+).
22 июля здесь в 18:30 покажут фильм «Последний богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко (114 мин, 12+) и в 21:00 «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» (премьера), режиссер Роман Светлов (12+).
23 июля в 18:30 «Лето», режиссер Кирилл Серебренников (126 мин, 18+) и в 21:00 «Асса», режиссер Сергей Соловьев (153 мин, 12+).
24 июля в 18:30 «Лед», режиссер Олег Трофим (113 мин, 12+) и в 21:00 «Тренер», режиссер Данила Козловский (138 мин, 12+).
25 июля в 19:00 «Собибор», режиссер Константин Хабенский (117 мин, 12+) и в 21:30 «Аритмия», режиссер Борис Хлебников (116 мин, 18+).
Также прямо здесь, в нескольких метрах от зрительного зала, нижегородский режиссер Андрей Марков снимает кино. Так что можно еще и за настоящим съемочным процессом понаблюдать.
Также на набережной расположены несколько фотозон.