Бесплатный кинотеатр под открытым небом заработал в Нижнем Новгороде

Со вчерашнего дня в Нижнем Новгороде полно известных гостей. В драме дали старт второму фестивалю современного российского кино «Горький fest». Как Михаил Пореченков Никита Михалков открывали кинофестиваль, NN.RU вчера показывал и рассказывал.

В программе фестиваля есть фильмы, которые еще никто и нигде не видел. Это конкурсная программа, которую все желающие смогут увидеть в кинотеатре «Орленок». А еще в пяти кинотеатрах и на набережной покажут современные российские фильмы.

Мы также рассказывали, какие события советуем вам ни за что не пропустить во время фестиваля. Одно из них — кинотеатр под открытым небом. Нижегородцы прослышали про то, что сегодня можно будет посмотреть кино, поэтому уже за полчаса до первого сеанса на вход выстроилась очередь. Горожане пришли семьями, парочками, с детьми… Свободных мест почти не осталось.

22 июля здесь в 18:30 покажут фильм «Последний богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко (114 мин, 12+) и в 21:00 «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» (премьера), режиссер Роман Светлов (12+).

Также прямо здесь, в нескольких метрах от зрительного зала, нижегородский режиссер Андрей Марков снимает кино. Так что можно еще и за настоящим съемочным процессом понаблюдать.

Также на набережной расположены несколько фотозон.