Ещё
Бесплатный кинотеатр под открытым небом заработал в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Бесплатный кинотеатр под открытым небом заработал в Нижнем Новгороде 

nn.ru 21 июля 2018
Фото: nn.ru
Со вчерашнего дня в Нижнем Новгороде полно известных гостей. В драме дали старт второму фестивалю современного российского кино «Горький fest». Как Михаил Пореченков и Никита Михалков открывали кинофестиваль, NN.RU вчера показывал и рассказывал.
В программе фестиваля есть фильмы, которые еще никто и нигде не видел. Это конкурсная программа, которую все желающие смогут увидеть в кинотеатре «Орленок». А еще в пяти кинотеатрах и на набережной покажут современные российские фильмы.
Мы также рассказывали, какие события советуем вам ни за что не пропустить во время фестиваля. Одно из них — кинотеатр под открытым небом. Нижегородцы прослышали про то, что сегодня можно будет посмотреть кино, поэтому уже за полчаса до первого сеанса на вход выстроилась очередь. Горожане пришли семьями, парочками, с детьми… Свободных мест почти не осталось.
Как рассказывал NN.RU сегодня на экране на набережной показывают — «Со дна вершины», режиссер Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев (106 мин, 12+) и в 21:00 «Черновик», режиссер Сергей Мокрицкий (116 мин, 12+).
22 июля здесь в 18:30 покажут фильм «Последний богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко (114 мин, 12+) и в 21:00 «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» (премьера), режиссер Роман Светлов (12+).
23 июля в 18:30 «Лето», режиссер Кирилл Серебренников (126 мин, 18+) и в 21:00 «Асса», режиссер Сергей Соловьев (153 мин, 12+).
24 июля в 18:30 «Лед», режиссер Олег Трофим (113 мин, 12+) и в 21:00 «Тренер», режиссер Данила Козловский (138 мин, 12+).
25 июля в 19:00 «Собибор», режиссер Константин Хабенский (117 мин, 12+) и в 21:30 «Аритмия», режиссер Борис Хлебников (116 мин, 18+).
Также прямо здесь, в нескольких метрах от зрительного зала, нижегородский режиссер Андрей Марков снимает кино. Так что можно еще и за настоящим съемочным процессом понаблюдать.
Также на набережной расположены несколько фотозон.
nn.ru: последние новости
«Ой, Хабенский!» На «Горький fest» неожиданно приехал долгожданный гость Звезды, бесплатное кино и горьковский Оскар. Как Пореченков и Михалков открыли Горький fest Кино бесплатно и под открытым небом. Выбираем, куда сходить во время фестиваля «Горький fest — 2018»
Комментарии  Ещё 30 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых12
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»18
Ляпы в советских мультиках13
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР66
Самые крутые трюки в истории кино
Видео
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
10:01
Ленты, разорившие киношников
Кино
13:10
Самые крутые трюки в истории кино
Кино
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
07:53
Продолжения, которые так и не вышли
Кино
10:10
Как живут голливудские династии
Кино
02:59
За что Михалкова обвиняли во взяточничестве
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение