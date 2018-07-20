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Фестиваль актуального российского кино «Горький fest» открывается в Нижнем Новгороде
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Фестиваль актуального российского кино «Горький fest» открывается в Нижнем Новгороде 

ТАСС 16 часов назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Второй фестиваль актуального российского кино «Горький fest» в пятницу открывается в Нижнем Новгороде. Киносмотр, президентом которого является актер Михаил Пореченков, будет проходить до 26 июля.
Председателем жюри этого года выбран режиссер Николай Досталь, создатель фильмов «Штрафбат», «Мелкий бес», «Петя по дороге в Царствие Небесное», «Монах и бес» и других. Также среди гостей фестиваля организаторы, в частности, ожидают председателя Союза кинематографистов РФ Никиту Михалкова, режиссеров Владимира Хотиненко, Алексея Федорченко, Ивана Твердовского, актеров Константина Хабенского, Сергея Гармаша, Ингу Оболдину, Евгению Добровольскую.
"Мы по-прежнему держим марку профессионального кинофестиваля, у нас сильная программа, серьезное жюри. Мы вновь проводим конкурс «Встряска», который собран из фильмов различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео, веб-сериалов и документалистики. В этом году будет охвачена и большая зрительская аудитория: показы пройдут более чем на двенадцати площадках". В прошлом году фильмы фестиваля показывали в двух кинотеатрах города", — сказала ТАСС продюсер киносмотра Оксана Михеева.
По ее словам, публика сможет увидеть художественные и документальные фильмы на одну тему. К примеру, будут показаны художественная картина «Движение вверх» и документальная лента «Три секунды», которые рассказывают о победе сборной Советского Союза по баскетболу на Олимпийских играх 1972 года. Кроме того, всю конкурсную программу, которую будут оценивать жюри, продублируют для зрителей фестиваля — они смогут увидеть фильмы во время повторных показов.
Михеева добавила, что в рамках фестиваля начнет работу открытая киноплощадка на 800 мест, которая расположится на центральной набережной Нижнего Новгорода. «Открытие фестиваля впервые пройдет в Нижегородском театре драмы имени Горького», — уточнила продюсер. По ее словам, в рамках внеконкурсных программ будут показаны фильмы режиссера Станислава Говорухина, который ушел из жизни 14 июня. Зрители увидят его картины «Благословите женщину», «Вертикаль», «Десять негритят», «Место встречи изменить нельзя» и другие. Кроме того, на фестивале почтут память Киры Муратовой, Елены Греминой и Михаила Уварова, ушедших из жизни в этом году.
В основной конкурс «Встряска», в частности, вошли «Война Анны» Алексея Федорченко, «Календарь» Игоря Поплаухина, «Мира» Дениса Шабаева, «Новая Москва» Тамары Дондурей, «Подбросы» Ивана Твердовского, «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала и другие. Также зрители смогут познакомиться с лучшими российскими фильмами последних лет и увидеть программу документальных кинокартин.
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