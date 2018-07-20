Фестиваль актуального российского кино «Горький fest» открывается в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июля. / ТАСС /. Второй фестиваль актуального российского кино «Горький fest» в пятницу открывается в Нижнем Новгороде. Киносмотр, президентом которого является актер Михаил Пореченков , будет проходить до 26 июля.

"Мы по-прежнему держим марку профессионального кинофестиваля, у нас сильная программа, серьезное жюри. Мы вновь проводим конкурс «Встряска», который собран из фильмов различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео, веб-сериалов и документалистики. В этом году будет охвачена и большая зрительская аудитория: показы пройдут более чем на двенадцати площадках". В прошлом году фильмы фестиваля показывали в двух кинотеатрах города", — сказала ТАСС продюсер киносмотра Оксана Михеева

По ее словам, публика сможет увидеть художественные и документальные фильмы на одну тему. К примеру, будут показаны художественная картина «Движение вверх» и документальная лента «Три секунды», которые рассказывают о победе сборной Советского Союза по баскетболу на Олимпийских играх 1972 года. Кроме того, всю конкурсную программу, которую будут оценивать жюри, продублируют для зрителей фестиваля — они смогут увидеть фильмы во время повторных показов.