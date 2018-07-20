Михалков получил спецприз на кинофестивале в Нижнем Новгороде 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков удостоен в пятницу почетного приза второго по счету фестиваля актуального российского кино «Горький fest». Награду режиссеру вручили на церемонии открытия киносмотра в Нижнем Новгороде, передает корреспондент ТАСС.
Приз «За выдающийся вклад в мировой кинематограф» Михалков получил из рук президента фестиваля актера Михаила Пореченкова. «Спасибо большое», — сказал режиссер со сцены, пожелав удачи фестивалю.
На церемонии вручили еще один почетный приз «За вклад в российский кинематограф». Награду получил создатель фильмов «72 метра», «Гибель империи», «Бесы», «Демон революции» Владимир Хотиненко. «Я очень люблю этот город, мне всегда приятно сюда приезжать, — сказал со сцены Хотиненко. — Меня наградили за вклад, наверное, какой-то вклад у меня есть, не буду скромничать, спасибо большое».
Фестиваль будет проходить до 26 июля. Председателем жюри этого года стал режиссер Николай Досталь, создатель фильмов «Штрафбат», «Мелкий бес», «Петя по дороге в Царствие Небесное», «Монах и бес» и других. «Будем судить беспристрастно, но субъективно», — сказал режиссер на церемонии.
В основной конкурс «Встряска» вошли 26 картин, среди которых «Война Анны» Алексея Федорченко, «Календарь» Игоря Поплаухина, «Мира» Дениса Шабаева, «Новая Москва» Тамары Дондурей, «Подбросы» Ивана Твердовского, «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала и другие. Также зрители смогут познакомиться с лучшими российскими фильмами последних лет и увидеть программу документальных кинокартин.