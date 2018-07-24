В Нижнем Новгороде пройдет бесплатный показ фильма «Лето»

Фильм Кирилла Серебреникова «Лето» (18+) 24 июля в 19:00 можно будет бесплатно посмотреть в открытом кинотеатре на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте фестиваля «Горький fest».

В фильме рассказывается о молодом Викторе Цое и рок-культуре в Ленинграде 1980-х годов. Фильм вышел в российский прокат 7 июня 2018 года. Ранее его сценарий раскритиковали музыкант Борис Гребенщикой и один из сооснователей группы «Кино» Алексей Рыбин . Музыкальный критик Артемий Троицкий после просмотра фильма назвал его мюзиклом на материале ленинградского «подпольного» рока, отметив, что его «степень достоверности невелика».

Также в 21:30 в кинотеатре под открытым небом можно будет посмотреть фильм Сергея Соловьева «Асса» (12+).

Напомним, что фестиваль «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля. Показы фильмов в рамках фестиваля пройдут с 21 по 25 июля в нижегородский кинотеатрах «Буревестник», «Зарница», «Орленок», «Смена» и в центре культуры «Рекорд». Бесплатные билеты можно получить в кассах учреждений, участвующих в мероприятиях. Также все дни фестиваля работать открытый летний кинотеатр на Нижневолжской набережной.