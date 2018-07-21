Ксения Раппопорт, Никита Михалков и другие на открытии кинофестиваля ГОРЬКИЙ fest

В Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького состоялось открытие II фестиваля нового кино ГОРЬКИЙ fest.

Первые два почетных приза из рук президента фестиваля Михаила Пореченкова получили режиссер Владимир Хотиненко («За вклад в российский кинематограф») и режиссер Никита Михалков («За вклад в мировой кинематограф»). Председатель жюри основного конкурса «Встряска», режиссер Николай Досталь поднялся на сцену Театра драмы и заметил, что его работа на фестивале в этом качестве не предполагает быть многословным. Он лаконично пообещал судить фильмы беспристрастно, но субъективно, и выразил надежду, что «эти четыре субъективных взгляда смогут родить какую-то объективную оценку».

Второй фестиваль актуального кино ГОРЬКИЙ fest пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля 2018 года.

Жюри основной конкурсной программы «Встряска»:

Николай Досталь, режиссер

Горький fest — это конкурс современного российского кино. Конкурсная программа «Встряска» собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео, веб-сериалов и смелой документалистики. Задача ГОРЬКИЙ fest — показать развитие киноязыка и трансформацию классических форм, представить современному зрителю действующих лиц российского кинематографа с волнующими их темами, а также объединить местных специалистов киноиндустрии для формирования регионального кинематографического сообщества и создания производственной базы для кинематографистов России и зарубежья.

Основными площадками ГОРЬКИЙ fest станут также Нижегородском театр «Комедiя». Фильмы внеконкурсной программы любой желающий сможет бесплатно посмотреть с 21 по 25 июля 2018 года в кинотеатрах «Орленок», «Зарница», «Буревестник», «Смена» и центр культуры «Рекорд». Кроме того, все дни фестиваля «Горький fest » будет работать открытый летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной.

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Фото:Пресс-служба / Анна Темерина