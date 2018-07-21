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Ксения Раппопорт, Никита Михалков и другие на открытии кинофестиваля ГОРЬКИЙ fest
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Ксения Раппопорт, Никита Михалков и другие на открытии кинофестиваля ГОРЬКИЙ fest 

WMJ.ru 17 часов назад
Фото: WMJ.ru
В Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького состоялось открытие II фестиваля нового кино ГОРЬКИЙ fest.
Гостями церемонии открытия стали Никита и Артем Михалкова, Ксения Раппопорт, Владимир Хотиненко, Инга Оболдина, Владимир Мишуков, Сергей Мокрицкий, Анна Чурина, Алексей Петрухин, Елена Валюшкина, Наталья Лесниковская и многие другие. Президент фестиваля Михаил Пореченков выразил жителям города, ради которых этот фестиваль предназначен в первую очередь — в этом году в рамках фестиваля ГОРЬКИЙ fest в Нижнем Новгороде будет работать двенадцать разных площадок.
Первые два почетных приза из рук президента фестиваля Михаила Пореченкова получили режиссер Владимир Хотиненко («За вклад в российский кинематограф») и режиссер Никита Михалков («За вклад в мировой кинематограф»). Председатель жюри основного конкурса «Встряска», режиссер Николай Досталь поднялся на сцену Театра драмы и заметил, что его работа на фестивале в этом качестве не предполагает быть многословным. Он лаконично пообещал судить фильмы беспристрастно, но субъективно, и выразил надежду, что «эти четыре субъективных взгляда смогут родить какую-то объективную оценку».
Второй фестиваль актуального кино ГОРЬКИЙ fest пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля 2018 года.
Жюри основной конкурсной программы «Встряска»:
Николай Досталь, режиссер
Анатолий Белый, актер
Ирина Волкова, режиссер
Елена Окопная, художник
Горький fest — это конкурс современного российского кино. Конкурсная программа «Встряска» собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео, веб-сериалов и смелой документалистики. Задача ГОРЬКИЙ fest — показать развитие киноязыка и трансформацию классических форм, представить современному зрителю действующих лиц российского кинематографа с волнующими их темами, а также объединить местных специалистов киноиндустрии для формирования регионального кинематографического сообщества и создания производственной базы для кинематографистов России и зарубежья.
Основными площадками ГОРЬКИЙ fest станут также Нижегородском театр «Комедiя». Фильмы внеконкурсной программы любой желающий сможет бесплатно посмотреть с 21 по 25 июля 2018 года в кинотеатрах «Орленок», «Зарница», «Буревестник», «Смена» и центр культуры «Рекорд». Кроме того, все дни фестиваля «Горький fest » будет работать открытый летний кинотеатр на Нижне-Волжской набережной.
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Фото:Пресс-служба / Анна Темерина
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