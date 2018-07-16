Фильмы об искусстве и современной культуре из программы кинофестиваля Garage Screen Film Festival покажут во Владивостоке

Показы стартуют 21 июля.

В год своего десятилетия музей современного искусства «Гараж» (г. Москва) представит в центре современного искусства «Заря» и центре современной культуры «Хлебозавод» (оба — Владивосток) фильмы об искусстве и современной культуре из программы кинофестиваля Garage Screen Film Festival. Все фильмы фестиваля разделены на два блока: «Искусство в кино» и «Кино в пространстве и времени».

Блок «Искусство в кино» представлен в ЦСК «Хлебозавод» и составлен из документальных лент, рассказывающих о жизни выдающихся художников и деятелей современного искусства, а также игровых фильмов о разных художественных практиках. Среди них — такие непохожие друг на друга картины, как инди-драма «Коламбус», действие которой разворачивается на фоне памятников модернистской архитектуры; фильм-перформанс Лукаса Рондуды «Сердце любви» о жизни участников современного польского художественного андерграунда; фестивальный блокбастер Юлиана Розефельдта «Манифесто» с Кейт Бланшет в главной роли.

Блок «Кино в пространстве и времени» — представленная в ЦСИ «Заря» камерная антология современного экспериментального кино, в которую вошли высказывания режиссеров со всего мира на острые общественные темы и о природе искусства. Среди картин программы — поэтическое видеоэссе El Mar la Mar об опыте длительного пребывания в пустыне; документальная хроника «Аустерлиц» Сергея Лозницы о возможности сохранения памяти о трагедии Холокоста в превращенных в музеи нацистских концлагерях; собранный из уникальных архивных материалов «Доусон: Застывшее время» Билла Моррисона , в котором рассказ о золотой лихорадке переплетается с историей зарождения кинематографа.

Расписание кинопоказов Garage Screen Film Festival во Владивостоке

21 июля (суббота)

17:00-19:30, «Заря», кинозал: программа видеоарта (To Follow Her Advice, «Бассейн», «Смена», «Каноны и Кануны») 20:30-22:15, «Хлебозавод», терраса: «Каттелан. Ушел скоро буду»

22 июля (воскресенье)

17:00-19:00, «Заря», кинозал: El Mar La Mar 19:00-21:10, «Хлебозавод», кинозал: «Манифесто»

27 июля (пятница)

19:00-20:20, «Хлебозавод», кинозал: «Сердце любви»

28 июля (суббота)

17:00-18:40, «Заря», кинозал: «Доусон: Застывшее время» 19:00-20:40, «Хлебозавод», кинозал: «Коламбус»

29 июля (воскресенье)

17:00-19:00, «Заря», кинозал: «Аустерлиц» 19:00-20:35, «Хлебозавод», кинозал: «В поисках „Рокки II“

4 августа (суббота)

17:00-19:15, „Заря“, кинозал: „Хокни“ 20:30-22:20, „Хлебозавод“, терраса: „Бойс“

Блок кинопоказов „Искусство в кино“ / ЦСК „Хлебозавод“

Каттелан . Ушел скоро буду» / Maurizio Cattelan: Be Right Back

21 июля, 20:30, ЦСК «Хлебозавод», терраса

В центре внимания фильма — подготовка ретроспективной выставки известного художника Маурицио Каттелана «Всё» в Музее Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-Йорке в 2011 году.

Маурицио Каттелан известен своими неоднозначными инсталляциями, среди которых скульптура Папы римского, пораженного метеоритом («Девятый час», 1999), и уменьшенная фигура коленопреклоненного Адольфа Гитлера («Он», 2001), часто становившимися предметом бурных обсуждений как в профессиональной среде, так и на страницах таблоидов. Среди участников фильма — родственники художника, его бывшие подруги, арт-критики, галеристы и кураторы, в том числе художественный директор Нового музея в Нью-Йорке Массимилиано Джони, близкий друг художника и участник многих артистических авантюр. Название фильма отсылает к первой персональной выставке Каттелана, который не сумел придумать для нее ни одной работы и поэтому просто-напросто закрыл галерею, повесив на нее табличку «Ушел, скоро буду».

Фильм — участник фестиваля «Трайбека» (Нью-Йорк, 2016) и Копенгагенского международного фестиваля документального кино CPH:DOX (2017). Режиссер Мора Аксельрод. США, 2016. 95 мин. 18+

«Манифесто» / Manifesto

22 июля, 19:00, ЦСК «Хлебозавод», кинозал

Остроумный коллаж из тринадцати эпизодов, разыгранных Кейт Бланшетт , в которых она читает главные художественные манифесты XX века, преображаясь в самых разных персонажей.

«Манифесто» — это полнометражная киноверсия одноименной многоканальной видеоинсталляции Юлиана Розефельдта, в которой он сталкивает противоположности: актерскую импровизацию и письменный текст, двукратную обладательницу премии «Оскар» и произведения художественного авангарда. Мировая премьера киноверсии «Манифесто» состоялась на фестивале «Сандэнс» (2017). Режиссер Юлиан Розефельдт. Австралия, Германия, 2016. 95 мин. 16+

«Сердце любви» / A Heart of Love

27 июля, 19:00, ЦСК «Хлебозавод», кинозал

Она — поэт и начинающий художник; он — музыкант и признанный художник. Они оба строят свой особый замкнутый мир, в котором все можно предугадать и проконтролировать. Все, кроме собственных чувств.

Режиссер фильма Лукаш Рондуда — куратор Варшавского музея современного искусства, а прототипами его героев являются звезды польского художественного андеграунда Войцех Бонковский и Зузанна Бартошек. Для персонажей «Сердца любви» грань между искусством и жизнью практически стерта: музыкальные выступления и художественные акции легко перерастают в бытовые ссоры и выяснение отношений, а любовь не спасает от конкуренции на территории искусства. Режиссер Лукаш Рондуда. Польша, 2017. 78 мин. 18+

«Коламбус» / Columbus

28 июля, 19:00, ЦСК «Хлебозавод», кинозал

Всемирно известные шедевры модернистской архитектуры в городе Коламбус, штат Индиана, оживают по мере того, как вокруг них неспешно разворачивается история знакомства и дружбы героев.

Город Коламбус в штате Индиана в США называют Меккой архитектуры на Среднем Западе — здания здесь создавали классики архитектуры: Роберт Вентури, Ричард Мейер, Мирон Голдсмит, Аэро Сааринен, Кевин Роуч и многие другие. В нем встретят друг друга герои этой неспешной, медитативной ленты — юная жительница города, любительница архитектуры, и переводчик из Кореи, приехавший в США в связи с болезнью отца.

В ленте знаменитого корейского кинокритика и видеоэссеиста Когонады шедевры архитектуры оказываются не только фоном, но и полноценными героями повествования, а человеческие отношения неразрывно вплетены в окружающую архитектурную среду.

Премьера фильма состоялась на фестивале «Сандэнс» (2017).

Режиссер Когонада. США, 2017. 108 мин. 12+

«В поисках «Рокки II» / Where is Rocky II 29 июля, 19:00, ЦСК «Хлебозавод», кинозал

Классик поп-арта Эд Рушей изготовил точную копию куска скалистой породы и спрятал ее где-то среди настоящих камней в пустыне Мохаве. Французский художник и режиссер Пьер Бисмут провел десять лет в поисках работы Рушея. В этом ему помогли частный детектив и съемочная группа.

Картина Бисмута, который также является соавтором сценария фильма «Вечное сияние чистого разума», ловко балансирует между документалистикой и мокьюментари. С одной стороны, он нанимает частного детектива Майкла Скотта , который должен найти спрятанную в пустыне работу Рушея, с другой — просит голливудских сценаристов Д. В. Де Винсентиса и Энтони Пэкхема представить историю предпринятого Скоттом расследования как детектив. Нетрудно догадаться, как отличается медленное и скрупулезное расследование Скотта от придуманной ими головокружительной истории. Итог: размышления о загадочной природе искусства и «голливудских шаблонах», навязывающих свое восприятие реальности.

Режиссер Пьер Бисмут. Германия, 2016. 93 мин. 12+

«Бойс» / Beuys

4 августа, 20:30, ЦСК «Хлебозавод», терраса

Биографическая картина о важнейшем послевоенном немецком художнике. Художник, шаман, политический активист, теоретик искусства — все это Йозеф Бойс (1921–1986), поставивший перед собой задачу исцелить общество после травм Второй мировой войны. Фильм Андреса Файеля включает в себя множество до этого не обнародовавшихся аудио— и видеозаписей интервью и выступлений художника и демонстрирует, что даже спустя годы произведения Бойса не теряют своей злободневности.

Фильм — участник Копенгагенского международного фестиваля документального кино CPH:DOX (2017), Шеффилдского международного фестиваля документального кино (2017) и конкурсной программы 67-го Берлинского кинофестиваля (2017).

Режиссер Андрес Файель. Германия, 2017. 107 мин. 18+

Блок кинопоказов «Кино в пространстве и времени» / ЦСИ «Заря»

Программа видеоарта (To Follow Her Advice, «Бассейн», «Смена», «Каноны и Кануны»)

21 июля, 17:00, ЦСИ «Заря», кинозал

To Follow Her Advice

Фильм Евгения Гранильщикова представляет выразительную с кинематографической точки зрения рефлексию автора о политической ситуации в России в последнее время. Кадры, снятые в Москве и Таиланде, сталкиваются в ассоциативном и эмоциональном монтаже, чтобы передать ощущение неуверенности в завтрашнем дне, свойственное поколению автора работы.

Режиссер Евгений Гранильщиков. Россия, 2016. 31 мин. 18+

«Бассейн»

«Бассейн» — пластический образ текучего, но замкнутого водного пространства, вызывает ощущение заторможенного времени. Бассейн — это одновременно и укрытие и место ожидания, в которое погружены герои работы.

«Смена»

В некоем закрытом учреждении персонал погружен в выполнение рутинных обязанностей, однако женщины и мужчины здесь нарочито противопоставлены. Положение женщин привилегированно, они занимают начальственное положение, свободно чувствуют себя в одном нижнем белье и почти не обращают внимание на мужчин, одетых в мешковатую рабочую одежду и занимающихся уборкой помещения, обслуживанием в столовой и другими видами ручного труда. Название работы отсылает одновременно и к смене гендерных ролей, и к трудовой смене на предприятии.

Режиссер Полина Канис. Россия, 2016. 28 мин. 18+

«Каноны и Кануны»

«Каноны и Кануны» сняты совместными усилиями участников арт-группы «Провмыза» ( Сергей Проворов Галина Мызникова ) и их учеников, молодых художников группы «Вольные просторы». Их работа — своеобразное визуальное антропологическое исследование, в котором наравне с киноязыком, в данном случае особенно эмоциональном и богатым двусмысленными образами, анализируется самый широкий комплекс понятий народной культуры.

Режиссеры арт-группа «Провмыза» и проект «Вольные просторы». Россия, 2015–2017. 40 мин. 16+

El Mar la Mar 22 июля, 17:00, ЦСИ «Заря», кинозал

Антрополог и режиссер Джи Пи Снядецки и независимый кинематографист Джошуа Бонетта предлагают испытать опыт длительного нахождения в пустыне Сонора, разделяющей Мексику и США.

Один из самых ярких киноэкспериментов 2017 года, снятый на базе гарвардской Лаборатории сенсорной этнографии, рассказывает историю о людях, готовых рискнуть своей жизнью в надежде на лучшую долю и провести семь дней в пустыне Сонора. Именно столько занимает путь под палящим солнцем из Мексики в США — первый этап в жизни новых нелегальных иммигрантов.

Премьера фильма состоялась на 67-м Берлинском кинофестивале (2017). Режиссеры Джи Пи Снядецки и Джошуа Бонетта. США, 2017. 94 мин. 12+

«Доусон: Застывшее время» / Dawson City: Frozen time

28 июля, 17:00, ЦСИ «Заря», кинозал

Путешествие в прошлое, в основу которого легли материалы уникального киноархива города Доусона на северо-западе Канады, где чудом сохранились сотни немых фильмов, снятых в период золотой лихорадки.

В 1885 году братья Люмьер впервые представляют свое изобретение — синематограф, которому суждено стремительно завоевать пристальный интерес публики. Через год, в 1886 году на слиянии рек Юкон и Клондайк на северо-западе Канады первые старатели основывают город Доусон — в будущем один из главных центров золотой лихорадки. Фильм нью-йоркского авангардного документалиста Билла Моррисона сводит две истории воедино, опираясь на уникальный материал Доусонского киноархива — при строительных работах в Доусоне в 1978 году были обнаружены свыше пяти сотен катушек с немыми фильмами, ранее считавшимися утраченными.

Премьера фильма состоялась на 73-м Венецианском кинофестивале (2016). Режиссер Билл Моррисон. США, 2016. 120 мин. 6+

«Аустерлиц»

29 июля, 17:00, ЦСИ «Заря», кинозал

Документальная хроника, снятая Сергеем Лозницей в бывших нацистских концлагерях, ставших музеями.

Черно-белый документальный фильм Сергея Лозницы — неспешное наблюдение за посетителями мемориального комплекса на месте концентрационного лагеря Заксенхаузен в солнечный летний день. Сегодня бывший лагерь смерти, где во время Второй мировой войны были убиты свыше 40 000 человек, является одним из мест туристической программы.

Не комментируя происходящее, Лозница предлагает зрителям самостоятельно подумать о темах, связанных с исторической памятью, индивидуальной скорбью, коллективной амнезией и тем, как они определяют современное общество. Премьера фильма состоялась на 73-м Венецианском кинофестивале (2016).

Режиссер Сергей Лозница. Германия, 2016. 94 мин. 12+

«Хокни» / Hockney

4 августа, 17:00, ЦСИ «Заря», кинозал

Рассказы очевидцев, истории друзей и архивные интервью Дэвида Хокни, одного из самых популярных художников XX века.

Унылое детство, переезд из дождливой Великобритании в солнечный Лос-Анджелес, этапы творческого пути, события личной жизни, уход друзей и работы, созданные на «Айпаде». Яркий коллаж из интервью и архивных съемок, легкий, веселый и немного грустный, в каждом кадре наполненный тем особым взглядом на мир, которым этот экстраординарный британец, однажды вдохновленный Энди Уорхолом, уже больше полувека делится со зрителями.

Режиссер Рэнделл Райт. Великобритания, 2014. 112 мин. 18+

Билеты на кинопоказы в ЦСК «Хлебозавод» можно приобрести с 11 июля в кассе центра и по ссылке. Вход на кинопоказы в ЦСИ «Заря» — свободный.