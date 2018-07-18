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Кристофер Ллойд хочет сыграть в продолжении «Назад в будущее»
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Кристофер Ллойд хочет сыграть в продолжении «Назад в будущее» 

Киноафиша 18 июля 2018
Фото: Киноафиша
Кристофер Ллойд, хорошо известный зрителю по трилогии «Назад в будущее», где он сыграл доктора Эмметта Брауна, заявил, что он с удовольствием снимется в четвертой части картины, если она выйдет в свет.
Как говорит сам Ллойд, он будет согласен вернуться к роли Дока, только если для четвертого фильма появится новая и интересная идея, которая сможет расширить историю и привнести нечто новое. Он также надеется, что продолжение франшизы может быть настолько же успешным, как и оригинальная трилогия.
Напомним, что кинотрилогия Роберта Земекиса «Назад в будущее» выходила с 1985 по 1990 годы и рассказывала приключениях Марти Макфлая, которого сыграл Майкл Джей Фокс, и его друга, доктора Эммета Брауна. Эта парочка путешествует из прошлого в будущее и обратно, чтобы исправить некоторые моменты в личной и порой даже мировой истории. Персонажи Фокса и Ллойда вошли в список «100 самых величайших киногероев в истории», а фильмы считаются культовыми и любимы зрителями во всем мире.
Злата Петрова
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