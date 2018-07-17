Джонни Депп уладил финансовый конфликт со своим менеджером

Американский актер достиг досудебного соглашения с компанией The Management Group, которая подала на него в суд за нарушение условий договора. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на представителей актера.

В январе 2017 года Депп подал в суд на своего менеджера, обвиняя его в растрате миллионов долларов без его разрешения. В качестве компенсации он потребовал $25 млн Компания The Management Group подала ответный иск против Деппа, отмечая, что он сам виноват в сложностях с деньгами. Адвокаты компании также предоставили документы, которые подтверждали многомиллионные траты актера на дорогое вино, дома, прислугу, искусство, личные самолеты и другие предметы роскоши.

Представитель Деппа отметил, что актер «очень рад» достигнутому с компанией соглашению. В компании также выразили удовлетворение решением спора.