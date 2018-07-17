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Джонни Депп уладил финансовый конфликт со своим менеджером
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Джонни Депп уладил финансовый конфликт со своим менеджером 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Американский актер достиг досудебного соглашения с компанией The Management Group, которая подала на него в суд за нарушение условий договора. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на представителей актера.
В январе 2017 года Депп подал в суд на своего менеджера, обвиняя его в растрате миллионов долларов без его разрешения. В качестве компенсации он потребовал $25 млн Компания The Management Group подала ответный иск против Деппа, отмечая, что он сам виноват в сложностях с деньгами. Адвокаты компании также предоставили документы, которые подтверждали многомиллионные траты актера на дорогое вино, дома, прислугу, искусство, личные самолеты и другие предметы роскоши.
Представитель Деппа отметил, что актер «очень рад» достигнутому с компанией соглашению. В компании также выразили удовлетворение решением спора.
В 2017 году журнал The Hollywood Reporter рассказывал о судебной тяжбе Деппа против The Management Group.
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